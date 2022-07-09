شاهد- باعه بـ105 ملايين وتعاقد معه مرتين مجانا.. النجم الفرنسي بوغبا رسميا في يوفنتوس

تلقى النجم الفرنسي بول بوغبا استقبالا حافلا من جماهير يوفنتوس لدى وصوله إلى مدينة تورينو لإتمام انتقاله إلى اليوفي، وذلك بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد في يونيو/حزيران الماضي.

ومن المقرر أن يعود بوغبا (29 عاما) -الفائز بكأس العالم في روسيا مع منتخب بلاده- إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى، وسط توقعات أن يوقع عقدا مدته 4 سنوات مع "اليوفي"، حيث فاز بـ8 ألقاب، بينها 4 ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي خلال المواسم الممتدة بين 2012 و2016.

وشهد عام 2012 المرةَ الأولى التي انضم فيها بوغبا إلى يوفنتوس مجانا كلاعب شاب قادم من أكاديمية مانشستر يونايتد، وأعاد يوفنتوس ضمه هذا الموسم مجانا أيضا.

وتوقفت مسيرة بوغبا الكروية في السنوات الأخيرة منذ انتقاله إلى "المانيو" في صفقة قياسية (أغلى لاعب في العالم وقتها) بلغت أكثر من 105 ملايين يورو صيف عام 2016.

وفاز مع "الشياطين الحمر" بلقبين غير رئيسيين على مستوى النادي، هما الدوري الأوروبي وكأس الدوري الإنجليزي، ولم يذق طعم النجاح إلا مع فرنسا منذ مايو/أيار 2017.

ورحب العشرات من مشجعي يوفنتوس بالدولي الفرنسي الذي وقع على القمصان والتقط صورا مع المشجعين الذين بدوا سعداء بعودة بطلهم السابق إلى تورينو، حيث يتطلعون للسيطرة على كرة القدم الإيطالية مرة أخرى. ولم يفز يوفنتوس بالدوري الإيطالي منذ موسم 2019-2020.

وبدا بوغبا أيضا سعيدا بنفس القدر بالعودة إلى إيطاليا.

وقال أحد جماهير يوفنتوس إنه "أمر مدهش أن أراك مرة أخرى". وتأمل الجماهير أن يعيد بوغبا اكتشاف مستواه في تورينو.

وحصل لاعب خط الوسط على لقب الفتى الذهبي خلال فترته الأولى في النادي (2012-2016).

وعند مغادرته يوفنتوس في 2016 قال بوغبا "يوفنتوس سيكون دائما جزءا مني وسأفتقده دائما. وسأكون ممتنا للنادي والفريق وخاصة الجماهير. أتمنى أن تحترموا قراري".