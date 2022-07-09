شاهد- استقبال خرافي ومعاملة ملكية لبيل في الولايات المتحدة

قبل دقائق من انطلاق ديربي لوس أنجلوس في الدوري الأميركي لكرة القدم، قدم فريق لوس أنجلوس للجماهير مهاجم الفريق الجديد النجم الويلزي غاريث بيل.

ونشر الفريق على حساباته وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورا للمهاجم الويلزي وهو يدخل أرضية ملعب "بانك أوف كاليفورنيا" قبل المباراة مع لوس أنجلوس غالاكسي التي انتهت بفوز فريق بيل والإيطالي جورجيو كيليني 3-2.

لماذا لم يلعب بيل؟

يجيب الأميركي ستيف تشيروندولو أن سب غياب بيل عن الظهور لأول مرة في الديربي الذي يعرف باسم "إل ترافيكو" (El Tráfico) متعلق بإجراءات تأشيرة العمل التي من شأنها أن تؤخر ظهوره مع فريقه في الدوري الأميركي.

وشدد مدرب الفريق -في حديث للمراسلين- على أن "الإجراءات لا تزال جارية، لذلك ليس لدي جواب حقيقي عن ذلك".

في هذه الأثناء، ينتظر بيل مشاركته الأولى في محطته الجديدة، بعد مغامرات مختلفة مع ساوثهامبتون وتوتنهام وريال مدريد والآن في الولايات المتحدة.

وانتقل بيل إلى فريق لوس أنجلوس مجانا بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

وينضم الويلزي إلى كيليني ليكونا إضافتين رئيسيتين للفريق، وسيتعاون مع المكسيكي كارلوس فيلا أحد نجوم الدوري الأميركي.