أعاده الله عليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة.. نجوم وأندية كرة القدم يهنئون المسلمين بعيد الأضحى

هنأت الأندية الكبرى في أوروبا ونجوم الساحرة المستديرة المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عبر نشر عشرات التغريدات باللغة العربية والإنجليزية على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشر نادي بايرن ميونخ تغريدة على حسابه باللغة العربية كتب فيها "جانا العيد وغنينا.. وأرسلنا تهانينا، من أليانتس أرينا نتمنى عيد أضحى مبارك إلى جميع البافاريين في الأمة العربية والإسلامية".

وغرد حساب نادي ليفربول الإنجليزي بتمنيه "أن يحظى كل محبينا من العالم العربي والإسلامي بالخير والسعادة الدائمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وكان النجم المصري محمد صلاح حاضرا كعادته في التهاني، وكتب قائلا "كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد علينا كلنا".

كما تقدم نادي مانشستر يونايتد بتهنئة كتب فيها "تهانينا من الجميع في يونايتد إلى الأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عساكم من عواده يا أحباب".

مانشستر سيتي أيضا غرد بالتهنئة بمناسبة العيد التي تضمنت دعاء "أعاده الله عليكم سنين عديدة وأزمنة مديدة".

وهنأ نادي برشلونة الإسباني جماهيره المسلمين بمناسبة، فكتب في تغريدة "عيد مبارك، وكل عام وأنتم بخير".

أما ريال مدريد، فجاء في تغريدته "نتقدم في ريال مدريد بأحر التهاني لمتابعينا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير".

وتقدم نادي باريس سان جيرمان بالتهاني للأمة الإسلامية قاطبة بمناسبة عيد الأضحى.

ولم يتأخر يوفنتوس عن التهنئة، وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكذا فعل ميلان وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وتشلسي.

وفي ما يلي أبرز هذه التغريدات:

جانا العيد وغنينا.. وأرسلنا تهانينا! 🤗 من أليانتس أرينا نتمنى #عيد_أضحى مبارك إلى جميع البافاريين في الأمة العربية والإسلامية 🏟❤️ pic.twitter.com/76sAkfoDiT — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) July 8, 2022

في هذه الأيام المباركة نتمنى أن يحظى كل محبينا من العالم العربي والإسلامي بالخير والسعادة الدائمة 🙌 كل #عيد_أضحى_مبارك وأنتم في أحسن حال ❤️✨ pic.twitter.com/lru0MD4YVa — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 8, 2022

كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد علينا كلنا❤️ — Mohamed Salah (@MoSalah) July 9, 2022

تهانينا من الجميع في #يونايتد إلى الأمة العربية والإسلامية بمناسبة #عيد_الأضحى المبارك، عساكم من عواده يا أحباب! ❤️ pic.twitter.com/yXwXfEscbH — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 8, 2022

نادي مانشستر سيتي يُهنئكم بمناسبة حلول #عيد_الأضحى_المبارك .. أعاده الله عليكم سنين عديدة، وأزمنة مديدة 🙌💙 🔷 #السيتي pic.twitter.com/UkjOq3K16y — مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 8, 2022

🔵🔴 نادي #برشلونة يهنئكم بمناسبة #عيد_الأضحى 🙌 عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير! — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 8, 2022

🕋✨ نتقدم في ريال مدريد بأحر التهاني لمتابعينا بمناسبة #عيد_الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بخير! 🐏#EidAlAdha | #EidMubarak pic.twitter.com/F7V7JZG1vK — ريال مدريد (@realmadridarab) July 8, 2022

نادي يوفنتوس يُهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك 🐏#عيد_سعيد pic.twitter.com/47jzNsP3Gj — JuventusFC (@Juventusfcar) July 8, 2022

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله،

الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد،

الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسُبحان الله بُكرة وأصيلا. عيد أضحي مبارك على الأمة العربية والإسلامية وكل عام وأنتم بخير — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) July 8, 2022

Eid Adha Mubarak to all our supporters who are celebrating around the world!#EidMubarak pic.twitter.com/6rPhBBKHO0 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 8, 2022

🎊 عيدكم مبارك 🎊

يتقدم نادي #فالنسيا🦇 بأجمل عبارات التهاني والتبريكات للعالم العربي بمناسبة #عيد_الأضحى المبارك 🎉 وكل عام وأنتم بألف خير 🖤🧡 pic.twitter.com/98tKOwOiSD — 🦇🍊🌊 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) July 8, 2022

🔴⚪️ يتقدم نادي أتلتيكو مدريد بأسمى معاني التبريكات والتهاني لكل العرب والمسلمين بمناسبة عيد الأضحى متمنيا أن يعيده الله على الجميع بالصحة والعافية🔴⚪️ 🌹🌹 كل عام وأنتم بخير 🌹🌹 — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) July 8, 2022