أعاده الله عليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة.. نجوم وأندية كرة القدم يهنئون المسلمين بعيد الأضحى

هنأت الأندية الكبرى في أوروبا ونجوم الساحرة المستديرة المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عبر نشر عشرات التغريدات باللغة العربية والإنجليزية على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشر نادي بايرن ميونخ تغريدة على حسابه باللغة العربية كتب فيها "جانا العيد وغنينا.. وأرسلنا تهانينا، من أليانتس أرينا نتمنى عيد أضحى مبارك إلى جميع البافاريين في الأمة العربية والإسلامية".

وغرد حساب نادي ليفربول الإنجليزي بتمنيه "أن يحظى كل محبينا من العالم العربي والإسلامي بالخير والسعادة الدائمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وكان النجم المصري محمد صلاح حاضرا كعادته في التهاني، وكتب قائلا "كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد علينا كلنا".

كما تقدم نادي مانشستر يونايتد بتهنئة كتب فيها "تهانينا من الجميع في يونايتد إلى الأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عساكم من عواده يا أحباب".

مانشستر سيتي أيضا غرد بالتهنئة بمناسبة العيد التي تضمنت دعاء "أعاده الله عليكم سنين عديدة وأزمنة مديدة".

وهنأ نادي برشلونة الإسباني جماهيره المسلمين بمناسبة، فكتب في تغريدة "عيد مبارك، وكل عام وأنتم بخير".

أما ريال مدريد، فجاء في تغريدته "نتقدم في ريال مدريد بأحر التهاني لمتابعينا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير".

وتقدم نادي باريس سان جيرمان بالتهاني للأمة الإسلامية قاطبة بمناسبة عيد الأضحى.

ولم يتأخر يوفنتوس عن التهنئة، وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكذا فعل ميلان وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وتشلسي.

وفي ما يلي أبرز هذه التغريدات:

Happy #EidAlAdha to all Rossoneri fans around the world 🎉 #SempreMilan pic.twitter.com/91u8vIhWfo

Eid Adha Mubarak to all our supporters who are celebrating around the world!#EidMubarak pic.twitter.com/6rPhBBKHO0

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 8, 2022