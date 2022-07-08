تداولت حسابات رياضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تشقق أرضية مدرجات ملعب بوكا جونيورز الأرجنتيني "لابوموبونيرا"، أثناء تشجيع الجماهير في المباراة التي جمعت فريقهم بضيفه البرازيلي كورينثيانز.

ويظهر في الفيديو مشهد مخيف لاهتزاز أرضية المدرجات المتشققة أثناء تشجيع الجماهير بحرارة كبيرة في المباراة التي أقيمت في إياب دور 16 بكأس ليبرتادوريس، أول أمس الأربعاء.

La Bombonera late cada vez que juega Boca… ¡LITERALMENTE! El video viral desde la tribuna de Corinthians en plena CONMEBOL #Libertadores. ¡Los propios fanáticos brasileños comparten el momento! pic.twitter.com/Wj91QN0ixM — SportsCenter (@SC_ESPN) July 8, 2022

وأعرب مغردون أرجنتينيون عن قلقهم من حالة المدرجات السيئة، متوقعين أن تحدث كارثة في أي لحظة بسقوط الجماهير في يوم ما، بسبب عدم ترميم هذه التشققات.

وكتب أحد المغردين "هذا الملعب سينهار في أي لحظة، وستكون هناك مأساة"، في حين وصف آخر المشهد بأنه "خارج المألوف"، متوقعا أن تسقط المدرجات بسبب ضعفها و"سيكون ذلك خطيرا على المشجعين".

يذكر أن المباراة انتهت بخسارة أصحاب الأرض بوكا جونيورز أمام كورينثيانز بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، إثر تعادل الفريقين في لقائي الذهاب والإياب بالنتيجة ذاتها بلا أهداف.