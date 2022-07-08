في إنجلترا.. عقوبات قاسية على مساعد مدرب صرّح ضد المثلية الجنسية

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس الخميس إنه أوقف ماركوس بيغنوت المساعد السابق لمدرب برمنغهام سيتي 7 مباريات بعد أن أدلى بتصريحات ضد المثلية الجنسية بحق ريهان سكينر مدربة توتنهام خلال مباراة في دوري الكرة النسائية المحلي الممتاز في فبراير/شباط الماضي.

وفي مارس/آذار الماضي وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمتي سوء التصرف ومخالفة اللوائح إلى بيغنوت بسبب تصريحاته التي تنطوي على إساءة للمثلية الجنسية، لكنه نفى الاتهامات.

وأكدت لجنة مستقلة التهم الموجهة إلى بيغنوت، وقالت في بيان "ثبت أن بيغنوت أدلى بتصريح غير مقبول تماما وينطوي على إساءة واضحة للمثلية الجنسية".

وأضاف البيان "من المهم فعلا أن تفرض عقوبات قاسية على مثل هذه التصريحات المسيئة للمثلية الجنسية".

وأشارت اللجنة إلى أن بيغنوت فقد وظيفته في برمنغهام سيتي نتيجة التعليقات، كما علقت وظيفته التدريبية في منتخب إنجلترا تحت 19 عاما حتى انتهاء التحقيقات.