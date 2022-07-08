شاهد- فقط في "الماما أفريكا".. أغرب ركلة جزاء تحتسب ضد حارس مرمى

تمكن حارس مرمى في الدوري الإثيوبي الممتاز لكرة القدم من تجنب البطاقة الحمراء على الرغم من توجيه ركلة بهلوانية أكروباتية ضد لاعب الفريق المنافس.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة للحادث الغريب في مباراة بين فريق "سانت جورج" بطل إثيوبيا المتوج حديثًا وفريق "مدينة بحر دار".

ويظهر في المقطع، حارس مرمى" بحر دار" هارستون هيسو، وهو يلتقط الكرة داخل منطقته. وبعد ذلك قام بحركة أكروباتية غير متوقعة اصطدم خلالها بلاعب الفريق الخصم الذي انهار على الأرض من شدة الألم.

Un día cualquiera en la Liga de Etiopía 🇪🇹pic.twitter.com/FI2BCbhepv — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 7, 2022

واحتسب حكم المباراة -على الفور- ضربة جزاء لفريق "سانت جورج" لكنه لم يطرد هيسو.

وفشل لاعب فريق "سانت جورج" في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

ورغم التعادل في المباراة الأخيرة، توج "سانت جورج" بلقب الدوري الإثيوبي الممتاز بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

يذكر أنها ليست أول حادثة غريبة لحراس المرمى في الدوري الإثيوبي الممتاز السنوات الأخيرة.

ففي عام 2018، انتشر مقطع فيديو لحارس مرمى فريق "ويلوالو أديغرات" بعد رمي الكرة داخل مرماه.