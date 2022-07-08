ريال مدريد يدفع لاعبين لا يريدهم للمغادرة

يحرص ريال مدريد على تقليص عدد اللاعبين في تشكيلة الفريق الأول، وهو مستعد لإيصال رسالته بشكل واضح لأولئك الذين لا يريدون المغادرة.

ويعلم "لوس بلانكوس" أنه لا يمكنه إجبار أي من اللاعبين على الرحيل، لكنه سيوضح أن أفضل خيار لهؤلاء اللاعبين هو مواصلة مسيرتهم في مكان آخر، مثل لوكا يوفيتش الذي اقترب من الانضمام إلى فيورنتينا.

وانتهت عقود كل من إيسكو وغاريث بيل ومارسيلو بنهاية الشهر الماضي، بعد موسم نادرا ما شوهد اللاعبون الثلاثة على أرض الملعب.

ومع بقاء 7 لاعبين من المقرر أن تنتهي عقودهم الصيف المقبل، يأمل "الملكي" في أن يحذو هؤلاء حذو إيسكو وبيل ومارسيلو.

ويطالب داني سيبايوس وماركو أسينسيو بدقائق لعب أكثر وهو أمر قد يكون صعبا الموسم المقبل، بينما أُخبر ماريانو دياز وبورغا مايورال بأن الفريق لن يستعين بهما الموسم المقبل.

أما بالنسبة لطوني كروس وناتشو والحارس لونين فهؤلاء أيضا تنتهي عقودهم الصيف المقبل، غير أن الحارس بدأ بالفعل محادثات تجديد عقده، وكذلك الأمر مع ناتشو ويتطلع الريال للإعلان عن تجديد عقد اللاعبين قريبا.

أما بالنسبة للدولي الألماني، فقد رفض تجديد عقده في مايو/أيار الماضي مفضلا الانتظار ورؤية تطور حالته الجسدية ولياقته والدور الذي يلعبه في المستقبل قبل أن يوافق على تمديد عقده.

عدد كبير جدا من اللاعبين

ريال مدريد لديه 27 لاعبا في الفريق الأول. ويتجمعون مجددا اعتبارا من اليوم.

ومن الواضح أن هذا العدد كبير بالنسبة لتشكيلة فريق. علاوة على ذلك، فإن نظرية النادي هي أن زيادة عدد اللاعبين في غرفة الملابس يخلق اضطرابات وتوترا، وهو ما يحاول النادي تجنبه.

ومن بين هؤلاء الـ27، هناك لاعبان يعلمان أنهما سيغادران، إذ يدرك البرازيلي رينيير جيسوس والياباني كوبو أنهما ملزمان بالبحث عن ناد جديد قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

ولن يتمكن كل منهما من المغادرة (الريال يأمل في أن يغادر اثنان أو ثلاثة)، لكن الهدف هو تقليل حجم الفريق وتحقيق التوازن في فاتورة الأجور.