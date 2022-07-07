غاتوزو يدخن السجائر الإلكترونية في أول حصة تدريبية مع فالنسيا

ظهر المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو وهو يدخن السجائر الإلكترونية أثناء قيادته الحصة التدريبية الأولى لفريقه الجديد فالنسيا الإسباني.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لغاتوزو وهو يستخدم سيجارة إلكترونية أثناء وجوده في تدريبات فالنسيا.

وشارك أحد الصحفيين الإسبان ويدعى جون لوبيز على حسابه الشخصي بموقع تيك توك، مقطع فيديو مجمع لأكثر من لقطة ظهر فيها اللاعب الإيطالي السابق وهو يدخن.

وأعاد لوبيز نشر الفيديو على حسابه بموقع تويتر، ليحصد قرابة نصف مليون مشاهدة، وتداوله ناشطون آخرون.

Gatusso con un pod en el entrenamiento del Valencia 😂 PADRE GENNARO pic.twitter.com/Mtrl49e5SV — Juan López (@Juanlopezf10) July 6, 2022

وكان نادي فالنسيا قد أعلن في يونيو/حزيران الماضي عن تعاقده مع غاتوزو بعقد لمدة موسمين، خلفا للمدرب الإسباني خوسيه بوردالاس.