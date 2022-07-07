كرة قدم

غاتوزو يدخن السجائر الإلكترونية في أول حصة تدريبية مع فالنسيا

Serie A - Fiorentina v Napoli
غاتوزو وقّع مؤخرا عقدا مع فالنسيا لمدة موسمين (رويترز)
7/7/2022

ظهر المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو وهو يدخن السجائر الإلكترونية أثناء قيادته الحصة التدريبية الأولى لفريقه الجديد فالنسيا الإسباني.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لغاتوزو وهو يستخدم سيجارة إلكترونية أثناء وجوده في تدريبات فالنسيا.

وشارك أحد الصحفيين الإسبان ويدعى جون لوبيز على حسابه الشخصي بموقع تيك توك، مقطع فيديو مجمع لأكثر من لقطة ظهر فيها اللاعب الإيطالي السابق وهو يدخن.

@juanlopezf10

Es el mejor #tiktokfootballacademy #valencia #gatusso

♬ Monkeys Spinning Monkeys – Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

وأعاد لوبيز نشر الفيديو على حسابه بموقع تويتر، ليحصد قرابة نصف مليون مشاهدة، وتداوله ناشطون آخرون.

وكان نادي فالنسيا قد أعلن في يونيو/حزيران الماضي عن تعاقده مع غاتوزو بعقد لمدة موسمين، خلفا للمدرب الإسباني خوسيه بوردالاس.

المصدر : وكالة سند