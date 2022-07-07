تمرد أم انشغال بظروف خاصة؟.. رونالدو لن يسافر مع مانشستر يونايتد لجولة التحضير في تايلند وأستراليا

قال مصدر في مانشستر يونايتد الإنجليزي إن المهاجم كريستيانو رونالدو لن يسافر مع الفريق إلى تايلند وأستراليا في جولة تسبق الموسم الجديد، بعد أن حصل على راحة لإنهاء بعض الأمور العائلية.

وأصبح مستقبل النجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما في أولد ترافورد مصدر تكهنات كبيرة بعد أن ذكرت تقارير أنه أبلغ النادي برغبته في الرحيل إلى فريق يضمن له اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لكن المصدر أكد أن الدولي البرتغالي -الذي بقي له عام في عقده- ليس للبيع.

ويستهل يونايتد جولته الخارجية بمواجهة ليفربول في بانكوك في 12 يوليو/تموز الجاري، قبل مواجهة ملبورن فيكتوري وكريستال بالاس. كما سيلعب مع أستون فيلا في بيرث في 23 يوليو/تموز الجاري.

ولم يتضح بعد متى سيعود رونالدو للتشكيلة.

وسجل النجم البرتغالي 24 هدفا في كل المسابقات مع يونايتد الموسم الماضي، واحتل الفريق المركز السادس في الدوري وأخفق في التأهل لدوري الأبطال.

وسيستهل "الشياطين الحمر" الموسم الجديد على ملعبه أمام برايتون بالسابع من أغسطس/آب المقبل، في أول مباراة رسمية لمدربه الجديد إريك تن هاغ.