فينسيوس: طريقي طويل للفوز بالكرة الذهبية

قال النجم البرازيلي فينسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد إن الطريق أمامه لا يزال طويلا للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لكنه رشح زميله الفرنسي كريم بنزيمة للفوز بجائزة العام الحالي.

وسجل فينسيوس (21 عاما) الهدف الوحيد لفريقه في مرمى ليفربول في مايو/أيار الماضي؛ ليمنح "الملكي" لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه، كما أنه لعب دورا مهما في تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني في الموسم نفسه.

وسجل اللاعب البرازيلي 22 هدفا، وقدم 16 تمريرة حاسمة في كل البطولات خلال موسم 2021-2022، ولا يتفوق عليه سوى توماس مولر (22 تمريرة حاسمة) وكيليان مبابي (21) وترينت أليكساندر أرنولد (18) من ضمن نجوم الدوريات الخمسة الكبرى.

وكان النجم السابق ريفالدو -الفائز بكأس العالم 2002 مع البرازيل- رشح فينسيوس للمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم أوائل العام المقبل، لكن جناح ريال مدريد يؤمن بأن نجوما مثل كريم بنزيمة ولوكا مودريتش يؤكدان أن الطريق ما زال طويلا أمامه.

وقال فينسيوس -في تصريحات تلفزيونية- إن "الكرة الذهبية يجب أن تأتي بشكل طبيعي".

وأضاف أن "كريم بنزيمة يبلغ من العمر 35 عاما الآن وسيفوز بها، ولوكا مودريتش توج بها في عمر 33 عام 2018".

وأوضح أنه "لدي العديد من الأعوام للمنافسة، وهو طريق طويل جدا إذا أراد الرب أن أفوز بها يوما ما".