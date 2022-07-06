رحيل دي يونغ وضم رونالدو.. لابورتا رئيس برشلونة يحسم الجدل

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عدم نيته بيع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ لمانشستر يونايتد، وذلك رغم اعترافه بأن الموقف المالي المتأزم قد يستلزم بيع بعض اللاعبين.

وفي الوقت ذاته، وصف لابورتا رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مغادرة مانشستر يونايتد بـ"المثيرة للاهتمام"، لكنه لن ينجرف وراء أحاديث عن اهتمام ناديه بضم البرتغالي الدولي.

ويُعد دي يونغ -الذي تألق في أياكس تحت قيادة مواطنه إيرك تن هاغ عندما كان الأخير يدرب أياكس- أحد أهم أهداف مان يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية بعدما تولي تن هاغ تدريب الفريق أبريل/نيسان الماضي.

وفي حين أعرب لاعب الوسط عن رغبته في البقاء ببرشلونة مايو/أيار الماضي، إلا أن حاجة النادي لخفض رواتب اللاعبين رفعت من أسهم بيع اللاعبين.

وقال لابورتا -الأسبوع الماضي- إنه "سيفعل كل ما بوسعه للإبقاء على دي يونغ"، ولكن الدولي الهولندي يعلم أن عليه الموافقة على تعديل راتبه لكي يبقى في "الكامب نو".

وكرر رئيس النادي الكتالوني تصريحاته -اليوم الأربعاء- خلال تقديمه العاجي فرانك كيسي (اللاعب الجديد بالفريق)؛ إذ قال عن دي يونغ إنه "لاعب برشلونة وإذا لم تكن هناك ضرورة، فإننا لن نقوم ببيعه، لا نريد أن نبيعه". وأضاف "نعلم أن لديه عروضا، لكن في الوقت الحالي لن نبيع هذا اللاعب".

وبينما يرى تن هاغ في دي يونغ اللاعب المثالي في خطته من أجل "الشياطين الحمر"، أصبح من الضروري معرفة مصير رونالدو واستمراره في "أولد ترافورد"، بعد تقارير انتشرت الأسبوع الماضي عن طلبه السماح له بالرحيل، للانضمام لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو 24 هدفا لمانشستر يونايتد في كافة المسابقات التي خاضها الفريق، لكن النادي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز، مع أقل رصيد من النقاط للفريق في تاريخه بواقع 58 نقطة.

لكن لابورتا رفض استدراجه للحديث عن إمكانية قيام برشلونة بخطوة كبيرة لضم النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما، الذي تألق مع الغريم التقليدي ريال مدريد وحقق لقب دوري الأبطال 4 مرات.

وأضاف لابورتا "تناولت العشاء الاثنين الماضي مع خورخي مينديز (وكيل رونالدو) وقد تحدثنا عن سوق الانتقالات بشكل عام".

وتابع: "كريستيانو؟ لن أتحدث عن اللاعبين الذين لم يكونوا موجودين في الاجتماع، لكن من المهم دائما معرفة الأسماء الموجودة في السوق".

وختم بقوله "لن أتحدث عن لاعبين بطريقة أو بأخرى وقد يساء فهم ذلك، ولن يصب ذلك في مصلحة برشلونة، ويجب علينا احترام اللاعبين الذين لديهم عقود مع أندية أخرى".