صفقة الموسم.. مفاوضات بين وكيل رونالدو وبرشلونة

عقد خورخي مينديز وكيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اجتماعا مع رئيس برشلونة خوان لابورتا، لمناقشة انتقال عدد من اللاعبين الذين يدير مينديز أعمالهم، وتطرق الحديث إلى إمكانية التعاقد مع رونالدو.

وتزعم صحيفة "آس" (AS) الإسبانية التي كشفت خبر الاجتماع، أن الطبق الرئيسي على طاولة الغذاء في برشلونة كان استكشاف مينديز إمكانية أن يمثل "الكامب نو" مخرجا لرونالدو من جحيم الدوري الأوروبي؛ الذي ينتظره إذا استمر في مانشستر يونايتد.

وأضافت أن مينديز كان قد عرض رونالدو (37 عاما) على برشلونة الصيف الماضي، ولكن المشاكل المالية المعقدة التي يمر فيها برشلونة حالت دون إتمام الصفقة.

وقد يكون تعاقد البرسا حقيقة أو مناورة تُستخدم للضغط على بايرن ميونخ في المفاوضات المعقدة مع الفريق البافاري لضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وتتابع "آس"، أن الرجلين ناقشا خيارات أخرى وأسماء يريد ضمها البرسا، في مقدمتها صانع ألعاب مانشستر سيتي برناردو سيلفا وروبن نيفيس لاعب وسط ولفرهامبتون ورافائيل لياو مهاجم ميلان، وكل هؤلاء اللاعبين يفكر البرسا فيهم لتقوية الفريق هذا الصيف أو في المستقبل.

وأفيد الأسبوع الماضي أن رونالدو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، طلب السماح له بمغادرة مانشستر يونايتد إذا تلقى "عرضا مرضيا" في الأسابيع المقبلة.

وتفيد صحيفة "تايمز" (The Times) البريطانية أن قراره مدفوع بالرغبة في اللعب بدوري أبطال أوروبا، وتؤكد الصحيفة البريطانية أن "الدون" لديه "3 أو 4 سنوات" متبقية.

ولا يزال مستقبل رونالدو ضبابيا وخاصة أنه لم يلتحق بأولى الحصص التدريبية مع اليونايتد متذرعا بـ"أسباب شخصية".

وليس برشلونة وحده مَن ارتبط بالتعاقد مع رونالدو، فهناك فرق أخرى كتشلسي وبايرن ميونخ.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" (The Athletic) البريطانية، التقى ممثلون عن تشلسي مع مينديز في البرتغال، وكانت فكرة ضم رونالدو هذا الصيف من بين المواضيع الكثيرة التي نوقشت خلال الاجتماع.

وعُرض رونالدو أيضا على بايرن ميونخ من قبل مينديز وفقا للصحافة الألمانية، غير أن إدارة البافاري لم تبد أي حماسة بسبب الراتب الخيالي الذي يتقاضاه "صاروخ ماديرا".

ويبدو أن القميص الذي سيرتديه رونالدو الموسم المقبل لن يُعرف قبل الساعات الأخيرة لإغلاق الميركاتو الصيفي بسبب المنافسة الشديدة بين عدة فرق للظفر بتوقيعه، ولا ننسى أيضا خيار البقاء مع مانشستر الذي يرفض حتى الآن فكرة الاستغناء عن النجم البرتغالي.