سان جيرمان يعين غالتيير مدربا للفريق ويقيل بوتشيتينو

قدم القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميا المدير الفني الجديد للفريق الأول؛ كريستوف غالتيير.

وكان الفرنسي غالتيير (56 عاما) يتولى تدريب نيس ووصل معه الموسم الماضي إلى المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الفرنسي.

ومن المنتظر أن يسعى غالتيير -الذي وقع عقدا مع سان جيرمان حتى صيف 2024- للفوز مع النادي الباريسي بلقب دوري أبطال أوروبا الذي يتوق إليه الفريق منذ مدة طويلة.

وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع الخليفي، قال غالتيير "ليس هناك مكان أفضل من سان جيرمان للفوز بالألقاب".

🎙️💬 Christophe Galtier: "It's a job of passion. There is no better place than Paris Saint-Germain to win trophies!" #PSGlive pic.twitter.com/kU71vLEmWK — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 5, 2022

وتابع مدرب نيس وليل وسانت إتيان السابق "سنعمل معا ضمن فريق واحد لجعل الجماهير سعيدة، ووحدي لا أستطيع أن أقوم بكل الأشياء".

وتولى غالتيير تدريب سان جيرمان خلفا لماوريسيو بوتشيتينو الذي أعلن النادي الفرنسي رحيله في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

🎙️💬 Christophe Galtier: "We all have to work together to make people happy. Alone it is difficult but together we are much stronger." 🙏❤️💙#PSGlive pic.twitter.com/y0oooQa0eE — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 5, 2022

وقاد بوتشيتينو (المدرب السابق لتوتنهام) سان جيرمان لإحراز لقب الدوري الفرنسي، لكنه خرج من دور الـ16 بدوري الأبطال على يد ريال مدريد.

وذكر سان جيرمان -في بيانه- أن النادي "أنهى تعاونه" مع بوتشيتينو، وتابع أنه "يشكر بوتشيتينو وجهازه المعاون على العمل الذي قدموه، ويتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل".

ومنذ تعيين لويس كامبوس في منصب المستشار الرياضي الجديد والذي سبق له العمل مع غالتيير في نادي ليل الفرنسي، كثرت الأحاديث عن أن المدرب الفرنسي قادم لتسلّم دفة نادي العاصمة الفرنسية.

وشكل تعيين كامبوس بداية لمرحلة إعادة بناء مع نهاية الموسم، بدأت بتجديد عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي.