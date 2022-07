سان جيرمان يعين غالتيير مدربا للفريق ويقيل بوتشيتينو

قدم القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميا المدير الفني الجديد للفريق الأول؛ كريستوف غالتيير.

وكان الفرنسي غالتيير (56 عاما) يتولى تدريب نيس ووصل معه الموسم الماضي إلى المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الفرنسي.

ومن المنتظر أن يسعى غالتيير -الذي وقع عقدا مع سان جيرمان حتى صيف 2024- للفوز مع النادي الباريسي بلقب دوري أبطال أوروبا الذي يتوق إليه الفريق منذ مدة طويلة.

وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع الخليفي، قال غالتيير "ليس هناك مكان أفضل من سان جيرمان للفوز بالألقاب".

🎙️💬 Christophe Galtier: "It's a job of passion. There is no better place than Paris Saint-Germain to win trophies!" #PSGlive pic.twitter.com/kU71vLEmWK

وتابع مدرب نيس وليل وسانت إتيان السابق "سنعمل معا ضمن فريق واحد لجعل الجماهير سعيدة، ووحدي لا أستطيع أن أقوم بكل الأشياء".

وتولى غالتيير تدريب سان جيرمان خلفا لماوريسيو بوتشيتينو الذي أعلن النادي الفرنسي رحيله في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

🎙️💬 Christophe Galtier: "We all have to work together to make people happy. Alone it is difficult but together we are much stronger." 🙏❤️💙#PSGlive pic.twitter.com/y0oooQa0eE

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 5, 2022