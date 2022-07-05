رحلة الدانماركي إريكسن الخيالية من الموت إلى مانشستر يونايتد

في 12 يونيو/حزيران 2021 -وخلال مباراة بلاده وفنلندا في أمم أوروبا (يورو 2020)- سقط النجم الدانماركي كريستيان إريكسن مغشيا عليه بعد تعرضه لأزمة قلبية استدعت تدخلا عاجلا من الفريق الطبي، ونقله على جناح السرعة للمستشفى.

وتابع إريكسن رحلة علاج هادئة وحذرة، وبات قادرا على استئناف اللعب بعد الحصول على الضوء الأخضر من أطبائه.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فسخ إنتر ميلان عقد إريكسن بسبب عدم قدرته على استئناف المنافسة في الدوري الإيطالي والذي يمنع مشاركة اللاعبين الحاملين جهاز منظم ضربات القلب، مثل الذي يضعه الدولي الدانماركي.

وفي 31 يناير/كانون الثاني، انضم إريكسن إلى فريق برينتفورد الإنجليزي وساعده على البقاء في الدوري الممتاز بتسجيله هدفا وصناعته 4 أخرى في 11 مباراة لعبها مع الفريق.

وفي 4 يوليو/تموز الجاري، وافق إريكسن (30 عاما) على الانضمام لمانشستر يونايتد بعقد يمتد 3 سنوات حتى 2025.

وكان النجم الدانماركي كشف -في حوار مع قناة محلية في أبريل/نيسان الماضي- ما جرى معه وردة فعل الناس تجاهه، وقال إنه لأمر مدهش أن "الكثير من الناس يريدون أن يكتبوا لي ويرسلوا لي الزهور. كان للحادث تأثير كبير على الكثيرين وأرادوا نقل مشاعرهم لعائلتي، لقد كان شعورا غريبا. كنت ميتا لمدة 5 دقائق ولم أكن أعتقد أن الناس سيرسلون لي ذلك الكم من الزهور".

يذكر أن إيركسن -الذي تبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو- سجل 115 هدفا وصنع 162 آخر خلال 542 مباراة لعبها مع الفرق ومنتخب بلاده.