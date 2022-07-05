جريمة اغتصاب جديدة والمتهم "أحد أفضل اللاعبين" في البريميرليغ

ظهرت تفاصيل جديدة بعد اعتقال لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب.

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية (The Telegraph) -أمس الاثنين- أن لاعبا "مشهورا" في أواخر العشرينيات من عمره اعتقل شمال لندن واحتجز بسبب الاغتصاب الذي قيل إنه حدث الشهر المقبل.

واللاعب المعتقل -الذي لم يكشف عن اسمه- كان من المقرر أن يلعب مع منتخب بلاده في مونديال قطر المقبل.

وقالت شرطة العاصمة، في بيان الأمس، إنها أبلغت بادعاء اغتصاب امرأة في العشرينيات من عمرها ".. أفيد أن الاغتصاب المزعوم حدث في يونيو/حزيران 2022.. التحقيقات جارية في الظروف".

ونشرت "صن" (The Sun) مزيدا من التفاصيل حول الاعتقال والمزاعم ضد اللاعب. وتزعم الصحيفة أنه قبض على اللاعب فجر أمس، بعد وصول 6 سيارات شرطة إلى قصره.

وجاء اعتقال اللاعب -الذي وصفه التقرير بأنه "من أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز"- بعد أن اتهمته امرأة باغتصابها خلال عطلة في البحر الأبيض المتوسط.

ويقال إن المرأة -وهي أيضا في العشرينيات من عمرها- أطلعت الشرطة على صور "كدمات" بعد الإبلاغ عن الهجوم الذي زعمت أنه حدث خلال عطلة مع اللاعب الشهر الماضي.

وفرت الضحية المزعومة من المنتجع ذي الخمس نجوم الذي كانت تقيم فيه مع لاعب كرة القدم، وعادت إلى المنزل.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن جولة فريقه التمهيدية للموسم بينما تستمر التحقيقات، وقد لا يبدأ تحضيرات الموسم الجديد من البريميرليغ والذي ينطلق في 5 الشهر المقبل.

وقال مصدر لصحيفة "صن": المزاعم بالغة الخطورة.. إدارة النادي مذهولة من هذا. كان من المقرر أن يكون اللاعب في الجولة التحضيرية ولكنه لن يسافر الآن مع الفريق.

وختم المصدر "يجب أن يُسمح بتنفيذ كامل للقانون. زملاء اللاعب مذهولون بسبب ما حدث.. إنها ضربة كبيرة للنادي، لكن يجب على الشرطة القيام بعملها".

ورفض نادي اللاعب -الذي لم يكشف عن اسمه- التعليق ولم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن.