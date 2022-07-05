انتهاء كابوس يوفيتش في ريال مدريد.. اشتراه بـ60 مليون يورو واستغنى عنه مجانا

أنهى ريال مدريد مهمته التالية هذا الصيف بإتمام صفقة رحيل المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، والذي من المقرر أن ينضم إلى فيورنتينا في صفقة انتقال مجانية.

وكان هناك حديث عن انتقال الدولي الصربي إلى الفريق الإيطالي على سبيل الإعارة؛ على أن يدفع ريال مدريد نصف راتبه السنوي، ولكن الاتفاق الأخير قضى بأنه سيغادر في انتقال مجاني، وسيدفع فيورنتينا راتبه بالكامل.

وسيظل ريال مدريد يمتلك 50% من حقوق المهاجم، وبالتالي سيحصل على نصف أي رسوم بيع مستقبلية.

ولهذا يأمل "الميرينغي" بإمكانية استرداد جزء من الـ60 مليون يورو التي دفعها للاعب عام 2019 عندما ضمه من آينتراخت فرانكفورت.

وكان عقد يوفيتش (24 عاما) مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2025، لكنه الآن سيوقع عقدا جديدا مع فيورنتينا حتى 2024.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها يوفيتش ملعب "سانتياغو برنابيو"، حيث عاد إلى آينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة الموسم الماضي بعد أن أخفق بتحقيق التوقعات في العاصمة الإسبانية.