نفاد نحو مليون و800 ألف تذكرة.. هكذا تشتري تذاكر مونديال قطر في مرحلة البيع المباشر

يدشن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غدا الثلاثاء مرحلة جديدة من مراحل بيع تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ويفتح الفيفا الباب بداية من غد الثلاثاء أمام المشجعين لشراء تذاكر مونديال قطر بنظام أسبقية الشراء، ليكون بمقدور المشجعين الراغبين في حضور مباريات المونديال الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي حجز مقاعدهم مباشرة بعد سداد ثمنها حصريا عبر موقع الفيفا المخصص لبيع التذاكر. وتمتد هذه المرحلة حتى 16 أغسطس/آب المقبل.

وتأتي هذه المرحلة ضمن المراحل النهائية لعملية بيع تذاكر هذه النسخة من المونديال بعد نفاد قرابة مليون و800 ألف تذكرة خلال المراحل السابقة.

ويعتزم الفيفا -وفق بيان صادر عنه- وضع قوائم احتياطية لطلبات المشجعين على التذاكر حال تجاوزت مستويات الطلب العدد المتاح من تذاكر المباريات.

وأكد حسن ربيعة الكواري مدير علاقات التسويق ببطولة كأس العالم 2022 قبل ساعات على بدء هذه المرحلة لبيع التذاكر، أن "هذه المرحلة تعد فرصة ذهبية لاقتناص مقعد في مباريات البطولة نظرا

لمحدودية التذاكر".

وأشار إلى أن التذاكر المقرر طرحها في تلك المرحلة تشكل الغالبية العظمى من الرصيد المتبقي لتذاكر المونديال، خاصة في ظل ما شهدته المراحل السابقة من إقبال يقدر بأكثر من 5 ملايين طلب.

ونصح الكواري بضرورة توخي الحذر من المواقع الزائفة، وشدد على أن الموقع الرسمي الوحيد الذي يمكن من خلاله الحصول على تذاكر كأس العالم هو موقع الفيفا؛ حيث تتم جميع عمليات الشراء من خلاله، بما يجنب المشجعين المواقع الاحتيالية والتذاكر المزيفة.

ولدى سؤاله عما إذا كان المشجعون سينتظرون تلك المرة لمعرفة نتيجة عملية الشراء أسوة بنظام القرعة، أكد الكواري أن التذاكر المشتراة سيجري تخصيصها مباشرة بعد اكتمال عملية السداد.

وأوضح أن "المشجعين يستطيعون شراء 6 تذاكر على الأكثر لكل مباراة في هذه المرحلة، و60 تذكرة كحد أقصى لجميع مباريات البطولة، وبإمكان المشجع حضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم الواحد خلال دور المجموعات، وفقاً لقواعد توافق المباريات".

وأضاف "سيتمكن المشجعون القادمون من خارج قطر من استخدام بطاقة هَيّا الرقمية كتأشيرة دخول للبلاد، ويجب على جميع المشجعين القادمين من الخارج تأكيد خطط إقامتهم بعد شراء تذاكرهم لدخول قطر والدخول إلى الملاعب".

ويعد المنظمون في الدوحة جماهير وعشاق اللعبة بتجربة لا مثيل لها والاستمتاع بأجواء مونديالية حماسية بصبغة شرقية، حيث شيدت قطر 7 ملاعب مونديالية وأعادت تجديد ملعب ثامن.

ودشنت قطر بنى تحتية متطورة على صعيد شبكات النقل، وأطلقت في العقد الماضي العشرات من الوجهات السياحية والثقافية رغم تحديات عديدة فرضت نفسها على الساحتين الإقليمية والعالمية.