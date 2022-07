فخور بكونه السبّاق لهذه الخطوة.. فريق إنجليزي يفتح ملعبه لأداء صلاة عيد الأضحى

دعا نادي بلاكبيرن الذي يلعب في الدرجة الأولى ببريطانيا، جمهوره من المسلمين لإقامة صلاة عيد الأضحى في ملعبه.

وأعلن النادي -عبر صفحته على تويتر- أن الملعب سيكون جاهزا لاستقبال المصلين في يوم العيد.

وكان بلاكبيرن -الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامينشيب)- قد فعل الشيء نفسه في عيد الفطر الماضي، حيث صلى المسلمون المقيمون في المدينة صلاة العيد داخل ملعبه "إيوود بارك".

وأعلن النادي في بيانه أنه سيعمل على تجهيز كل الخدمات، وستكون هناك حافلات لنقل المصلين، وتوقع أن يحضر إلى الملعب نحو 3 آلاف مصلِ.

وأعلن النادي عن فخره بكونه النادي الأول في بريطانيا الذي يفعل هذا الأمر، مشيرا أنه سيلتزم بالموعد الذي أعلنته السعودية للعيد.

ولاقى الإعلان ترحيبًا عبر المنصات، حيث عبر الكثيرون عن ترحيبهم بقرار النادي الذي واجه أيضا بعض الانتقادات من جمهوره المعترض على فتح الملعب في وقت ترتفع فيها أسعار التذاكر بشكل كبير.

يذكر أن النادي العريق الذي تأسس عام 1875، فاز 3 مرات بلقب الدوري الإنجليزي، وكان آخرها موسم 1994-1995.

🏟️ We are proud to announce that, once again, we will be opening the doors at Ewood Park to our Muslim community to host the Eid-Ul-Adha prayer on Saturday July 9th.

— Blackburn Rovers (@Rovers) July 1, 2022