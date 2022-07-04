شاهد- فقد والديه في حرب أوكرانيا.. مودريتش يبلسم جراح طفل أوكراني

فاجأ الكرواتي داريو سرنا -النجم السابق لنادي شاختار دونيتسك الأوكراني- طفلا أوكرانيا من ماريوبول فقد والديه في الحرب الروسية على بلاده، بمكالمة فيديو عبر الهاتف من نجمه المفضل الكرواتي لوكا مودريتش.

وزار سرنا الطفل إيليا (6 سنوات) وأهداه قميص شاختار وحذاء، ولعب معه، وتبادلا أطراف الحديث، وفق ما ذكره النادي الأوكراني عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أول أمس السبت.

وخلال وجود سرنا مع الطفل، قدّم له المفاجأة الكبرى؛ وهي اتصال خاص مع مودريتش؛ حيث ألقى عليه التحية وتحدث مع قائد المنتخب الكرواتي، رغم أنه يقضي عطلته الصيفية مع عائلته قبل الانضمام لريال مدريد لبدء الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

ونشر حساب شاختار على تويتر مقطع فيديو لمفاجأة مودريتش لإيليا، وظهر على الطفل علامات السعادة برؤية نجمه المفضل والحديث معه.

وكان عدد كبير من الرياضيين والأندية الأوروبية أبدوا تعاطفهم مع أوكرانيا، كما فرضت اتحادات رياضية عقوبات على روسيا في مختلف الرياضيات بسبب الحرب.

📞 @lukamodric10, привіт! 👋🏻 Особливий дзвінок для 6-річного Іллі з Маріуполя, який втратив батьків під час ракетних ударів російських окупантів по місту. Дарійо Срна разом із хлопчиком поспілкувалися з гравцем «Реала» і капітаном збірної Хорватії.#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/fpdKrdhPoL — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 2, 2022