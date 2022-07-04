تطورات جديدة في قصة رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد

للصيف الثاني على التوالي يبحث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فريق جديد.

في العام الماضي، غادر يوفنتوس وعاد إلى مانشستر يونايتد ويمكن أن ينتقل مرة أخرى في فترة الانتقالات هذه، على الرغم من عدم وجود الكثير من الخيارات المتاحة له.

وأبلغ "الدون" مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل وغاب عن أول جلسة تدريبية له في الصيف متذرعا بـ"أسباب عائلية".

وينتهي عقد رونالدو في أولد ترافورد صيف 2023، ويؤكد "المانيو" أن على "سي آر 7" الانضمام إلى التدريبات التمهيدية للموسم الجديد، حيث سيلعبون مباريات في تايلند وأستراليا.

أين سيذهب كريستيانو رونالدو؟

تكمن المشكلة في عدم وجود العديد من الأندية التي يمكنها تحمل راتب 37 عامًا، في حين أن عمره أيضا يجعل هذه العملية معقدة.

وحتى لو كان قد سجل أهدافا وقدم أداء فرديا جيدا خلال الموسمين الماضيين، فإن فريقه لم يقدم أداء جماعيا.

في 2021، اتصل رونالدو هاتفيا بريال مدريد بشأن عودة محتملة، لكن لوس بلانكوس رفض. هذا العام لا يتوقع "الملكي" أي مكالمة.

ورغم أن "الميرينغي" لا يزال معجبا برونالدو كلاعب وشخص، فإن الريال -الذي ظفر بلقبي الليغا ودوري أبطال أوروبا كفريق- لن يضم "الدون" مجددا ويعرض هذا التناغم للخطر.

وإذا كان رونالدو يريد حقا مغادرة مانشستر يونايتد، فلا يوجد سوى خيارين محتملين.

إذ يمكن أن ينتقل إلى نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز أو إلى باريس سان جيرمان، لأن هذه هي الفرق الوحيدة التي يمكنها تحمل راتبه.