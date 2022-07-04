ألفيش يرد بقوة على مدرب رفض التعاقد معه لكبر سنه

يبحث النجم البرازيلي داني ألفيش عن فريق جديد للانضمام إليه بعد انتهاء فترته الثانية مع برشلونة الشهر الماضي.

وأظهر الظهير الأيمن البرازيلي الموسم الماضي أنه على الرغم من بلوغه 39 عاما، فإنه لا يزال لائقا بما يكفي للعب في الدوري الإسباني.

ولعب ألفيش 1098 دقيقة في 14 مباراة بقميص "البلوغرانا" وسجل هدفا وصنع 3 أهداف أخرى.

وارتبط اللاعب مؤخرا بالانتقال إلى فريق "تيغريس" المكسيكي، لكن المدرب ميغيل هيريرا استبعد التوقيع بسبب سن اللاعب.

وقال هيريرا إنه "أحاول تجديد شباب الفريق.. من منا لا يريد أن يكون لديه داني ألفيش؟".

وتابع "لكن وجود لاعب في هذا العمر يتعلق بالاسم ووسائل الإعلام أكثر مما يقدمه على أرض الملعب.. أريد داني (ألفيش) لكن الشخص الذي لعب تحت قيادة بيب غوارديولا".

وختم "الآن في سنه، هو بمثابة قنبلة من حيث اسمه أكثر من كونه قادرا على مساعدتنا".

El pinche güey maneja el tiempo ahora!! 😂 https://t.co/260Ffg1v47 — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) July 2, 2022

ولم يتأثر ألفيش بتعليقات هيريرا، واتجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي للرد على نحو ساخر على مدرب تيغريس.

وكتب ألفيش على حسابه بتويتر "المتأنق هو من يدير الوقت الآن".