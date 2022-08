في ظهوره الأول بملعب أولد ترافورد.. رونالدو يغضب تين هاغ وجماهير مانشستر يونايتد

خيّم التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ضيفه رايو فايكانو الإسباني، في المباراة الودّية التي جرت بينهما اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد، ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد.

وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، بعدما غاب عن رحلة الفريق الخارجية ضمن تحضيراته لبدء الموسم.

ودفع الهولندي إريك تين هاغ برونالدو في القائمة الأساسية لمانشستر يونايتد، قبل أن يستبدله في فترة الراحة ما بين الشوطين، بعد أن دخل معه في مناقشات حول أدائه بالملعب.

وذكرت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية أن رونالدو غادر ملعب أولد ترافورد قبل أن تنتهي المباراة، فأثار ذلك انتقاد جماهير يونايتد بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي كما أثار غضب معظمهم، إذ عدّوا التصرف غير احترافي، وربما يسبب أزمة جديدة للاعب مع مدربه.

Cristiano Ronaldo left the stadium before the end of Manchester United's 1-1 draw with Rayo Vallecano after being substituted at half-time.

(📸: @CantonaManc) pic.twitter.com/BlXJk4T8et

— ESPN FC (@ESPNFC) July 31, 2022