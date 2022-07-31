في ظهوره الأول بملعب أولد ترافورد.. رونالدو يغضب تين هاغ وجماهير مانشستر يونايتد

خيّم التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ضيفه رايو فايكانو الإسباني، في المباراة الودّية التي جرت بينهما اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد، ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد.

وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، بعدما غاب عن رحلة الفريق الخارجية ضمن تحضيراته لبدء الموسم.

ودفع الهولندي إريك تين هاغ برونالدو في القائمة الأساسية لمانشستر يونايتد، قبل أن يستبدله في فترة الراحة ما بين الشوطين، بعد أن دخل معه في مناقشات حول أدائه بالملعب.

وذكرت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية أن رونالدو غادر ملعب أولد ترافورد قبل أن تنتهي المباراة، فأثار ذلك انتقاد جماهير يونايتد بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي كما أثار غضب معظمهم، إذ عدّوا التصرف غير احترافي، وربما يسبب أزمة جديدة للاعب مع مدربه.

Cristiano Ronaldo left the stadium before the end of Manchester United's 1-1 draw with Rayo Vallecano after being substituted at half-time. (📸: @CantonaManc) pic.twitter.com/BlXJk4T8et — ESPN FC (@ESPNFC) July 31, 2022

وقد يخفف من حدّة الموقف أن رونالدو نشر صورته أثناء المباراة على مواقع التواصل الاجتماعي معبرا عن سعادته بالعودة لتشكيلة الفريق، مما يشير إلى أن مغادرته الملعب كانت بالتنسيق مع المدرب.

Happy to be back 💪🏽🙏🏽 pic.twitter.com/Fp6dpBTXcb — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 31, 2022

وتثار الشكوك بشأن مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد، في ظل غياب اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات عن معظم فترة إعداد الفريق، وسط تكهنات بالرحيل عن النادي الإنجليزي، أملا في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعاد رونالدو إلى تدريبات مانشستر منذ أيام فقط، ونفى ما تناقلته التقارير عن رغبته في الرحيل، رغم إعلان بعض الأندية وأبرزها بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد رفض التعاقد معه، حتى إن جماهير أتلتيكو أطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ورفعت لافتات في الملعب ترفض فكرة التعاقد مع النجم البرتغالي.

How did y'all turn this into Ronaldo hating on ETH?? pic.twitter.com/oRTa28K3o9 https://t.co/14gxKuyboL — あ (@npGxA) July 31, 2022

واكتفى مانشستر يونايتد بالحصول على المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، ليفشل في التأهل لدوري الأبطال، البطولة المفضلة لرونالدو، ويحجز مقعدا ببطولة الدوري الأوروبي.

وعلى ملعب أولد ترافورد، بادر أماد دياللو بالتسجيل لمانشستر يونايتد، غير أن الفريق الإنجليزي لم يهنأ بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز ألفارو غارسيا هدف التعادل لرايو فاليكانو في الدقيقة 57.

ويستهلّ مانشستر يونايتد مسيرته في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ضيفه برايتون يوم الأحد المقبل.