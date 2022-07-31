تابع فوز ليفربول على سيتي واحتفل بهدف أرنولد.. كيف جمع ساديو ماني بين احتفاء بايرن ميونخ وإشادة جمهور الريدز؟

على عكس معظم النجوم الذين يتركون فرقهم قبل انتهاء عقودهم، حظي النجم السنغالي ساديو ماني بالجمع بين احتفاء فريقه الجديد بايرن ميونخ بعد تسجيله هدفا وفوزه بكأس السوبر الألماني، وبين إشادة جمهور فريقه السابق ليفربول لسبب فريد من نوعه.

ونجح ماني في أن يحقق بطولته الأولى بأول ظهور رسمي له مع بايرن ميونخ بعد فوزه بكأس السوبر الألماني على حساب فريق لايبزيغ، إذ شارك بالمباراة وسجل هدفا.

واستطاع بايرن ميونخ أن يفوز على لايبزيغ 5-3، وشارك ماني منذ بداية اللقاء وتمكن من تسجيل هدف المباراة الثاني في الدقيقة 31، ليحقق بايرن بطولته الأولى هذا الموسم.

ودفع ناغلسمان مدرب بايرن بساديو ماني في الهجوم ضمن تشكيلته، وقدم أداء جيدا خلال مشاركته، ليبدأ مسيرته مع بايرن بأفضل صورة ممكنة.

وحظي ماني باحتفاء من قبل الجمهور عبر المنصات بعد مشاركته، حيث كتب مدونون أن بايرن حصل على لاعب رائع سيتمكن من تقديم فائدة كبيرة للفريق.

وكتب مغردون أن مشاركة ماني في مركز المهاجم ستمكنه من تعويض روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق السابق المنتقل إلى برشلونة حديثا، ولن يشعر الجمهور بغيابه.

وأشاد المدونون بقدرة ماني على التأقلم السريع والدخول في أجواء الفريق، حيث علق الصحفي الرياضي صديق آدمز عبر حسابه على تويتر قائلا "لم يستغرق ماني وقتا طويلا".

وحظي ماني أيضا بإشادة جمهور ليفربول بعد حديث الصحفي كريستيان فالك عن حرص ماني على متابعة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي التي بدأت قبل لقاء بايرن بوقت قليل، وقال إن ماني شاهد أجزاء من المباراة واحتفل بهدف أرنولد، حيث ما زال وفيا لليفربول ويشجعهم دائما.

وكان ماني قد انتقل من صفوف ليفربول إلى صفوف بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الحالية، بعد فترة ناجحة قضاها مع ليفربول حقق فيها الكثير من البطولات.