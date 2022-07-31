بالفيديو- "مثل سواريز وتوريس".. تشافي يكشف عن أسباب صيام ليفاندوفسكي ويوضح كيف سيسجل الأهداف

أنهى برشلونة مرحلة الإعداد للموسم الجديد في الولايات المتحدة بالفوز 2-صفر على نيويورك رد بولز، اليوم الأحد، بهدفي عثمان ديمبلي وممفيس ديباي، لكن اللافت للنظر استمرار الوافد الجديد روبرت ليفاندوفسكي في إهدار العديد من الفرص.

وأخفق هداف بايرن ميونخ السابق في هز الشباك في مباراتين ودّيتين أمام ريال مدريد ويوفنتوس، وتكرر الأمر أمام نيويورك، ليواجه المدرب تشافي أسئلة من الصحفيين عن حالة النجم البولندي.

وقال تشافي "من الطبيعي أن يشعر ببعض الإحباط، لأنه كان بحاجة إلى التسجيل للاستمتاع، حدث هذا من قبل مع لويس سواريز ثم مع فيران توريس، سيسجل الأهداف لاحقا".

وأضاف "يجب الاستمرار في منحه الثقة، إنها مباراة ودية ولا أشعر بالقلق، يسجل في التدريبات".

وانضم ليفاندوفسكي (33 عاما) إلى النادي الكتالوني في صفقة قدّرت قيمتها بنحو 45 مليون يورو في وقت سابق من الشهر الجاري؛ بعد أن أصرّ على الرحيل عن بطل ألمانيا خلافا لرغبة النادي.

🎥 ملخص المباراة 🔥 ⚽ برشلونة 2-0 نيويورك ريد بولز pic.twitter.com/vedqz3ZDUs — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 31, 2022

وخلال وجوده مع بايرن، أحرز ليفاندوفسكي 344 هدفا في 375 مباراة، وهو صاحب ثاني أعلى سجل تهديفي على مدار تاريخ الدوري الألماني.

وأبرم برشلونة العديد من الصفقات هذا الصيف، أبرزها ليفاندوفسكي بجانب الجناح رافينيا والمدافعين أندرياس كريستنسن وجول كوندي ولاعب الوسط فرانك كيسي، لتعويض الموسم الماضي المحبط عقب الفشل في الفوز بأي لقب.