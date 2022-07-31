ميسي يفتتح عداد الأهداف.. باريس سان جيرمان يفوز بكأس السوبر الفرنسية

أحرز باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسية لكرة القدم للمرة 11 في تاريخه؛ بعد فوزه الكبير 4-صفر على نانت بطل الكأس اليوم الأحد.

ولم يجد سان جيرمان، الذي شارك في المباراة بصفته بطلا للدوري الفرنسي في الموسم الماضي، أي صعوبة في الفوز على نانت الذي خاض اللقاء عقب تتويجه ببطولة كأس فرنسا في الموسم ذاته.

وكان بإمكان نجوم سان جيرمان الفوز بعدد أوفر من الأهداف لولا لجوؤهم إلى الاستعراض في كثير من الأحيان؛ بعد اطمئنانهم إلى النتيجة.

وفي ظل غياب الجناح الدولي الفرنسي كيليان مبابي عن اللقاء بسبب تراكم البطاقات خلال مسيرة سان جيرمان في الموسم الماضي، ارتدى النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار ثوب الإجادة، بعدما افتتح ميسي عداد أهداف الفريق في الموسم الجديد بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 22، وأضاف نيمار الثاني في الوقت الضائع للشوط الأول.

وواصل باريس سان جيرمان فرض هيمنته على اللقاء في الشوط الثاني، فأضاف المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس الهدف الثالث بكعب القدم في الدقيقة 57.

وتضاعفت معاناة نانت في اللقاء، بعدما اضطر إلى اللعب بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه الكاميروني جان شارل كاستيليتو في الدقيقة 81؛ بعد تسببه في ركلة جزاء ضد نيمار الذي ترجمها إلى هدف رابع لسان جيرمان في الدقيقة التالية.

وواصل سان جيرمان التحليق في صدارة قائمة أكثر الفرق المتوّجة ببطولة السوبر الفرنسية، بفارق 3 ألقاب أمام أقرب ملاحقيه فريق أولمبيك ليون، في حين ظل رصيد نانت متوقفا عند 3 ألقاب في البطولة التي غابت عن خزائنه منذ عام 2001.

ويأتي هذا الفوز ليشكل دفعة معنوية لسان جيرمان تحت قيادة مدربه الجديد كريستوف جالتييه، مدرب نيس الفرنسي السابق، الذي سجل اليوم الأحد ظهوره الرسمي الأول مع الفريق، عقب توليه المسؤولية خلفا للمدرب الأرجنتيني المقال ماوريسيو بوتشيتينو.

ويبدأ باريس سان جيرمان مشواره بالدوري الفرنسي في الموسم الجديد بمواجهة مضيفه كليرمون يوم السبت المقبل، في حين يفتتح نانت مسيرته في المسابقة بملاقاة مضيفه آنجيه في اليوم التالي.