الكاف يؤجل تصفيات أمم أفريقيا.. ما السبب؟ وما هي المواعيد الجديدة؟

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF) اليوم الأحد أنه تقرر تأجيل الجولة المقبلة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في سبتمبر/أيلول القادم إلى موعد لاحق، لإفساح المجال أمام المنتخبات الخمسة المتأهلة لكأس العالم في قطر، للاستعداد بصورة أفضل للبطولة بخوض بعض مباريات التحضير للبطولة العالمية.

ولم يتم الإعلان عن تأجيل جولة التصفيات خلال الأسابيع الأخيرة بعد تأجيل النهائيات القارية التي كانت مقررة في ساحل العاج في يونيو/حزيران 2023 إلى يناير/كانون الثاني 2024.

وانتقد بعض المدربين موعد التصفيات القارية قائلين إنه يفترض أن تخوض فرقهم خلال هذا التوقيت مواجهات مع فرق من قارات أخرى، وهو ما جعل الكاف يرضخ لرغبتها.

وبهذا، فإن السنغال مثلا يفترض أن تعلن عن خوض مباريات بديلة استعدادا لنهائيات كأس العالم بعد قرار التأجيل الأفريقي.

والدول الأفريقية الأخرى التي تأهلت لنهائيات قطر هي الكاميرون وغانا والمغرب وتونس.

وبعد إقامة أول جولتين من تصفيات كأس الأمم الأفريقية في يونيو/حزيران الماضي تتبقى 4 جولات.

وقال الاتحاد الأفريقي للعبة الشعبية إنه تقرر تأجيل موعد الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات إلى يومي 20 و28 مارس/آذار العام المقبل، على أن تقام الجولة الخامسة في يونيو/حزيران 2023، والجولة السادسة في سبتمبر/أيلول من العام المقبل.