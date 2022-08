بحضور جماهيري قياسي.. إنجلترا تنتزع لقب بطولة أوروبا للسيدات بعد فوز مثير على ألمانيا

أحرزت إنجلترا لقب بطولة أوروبا للسيدات لكرة القدم عقب الفوز 2-1 على ألمانيا بعد وقت إضافي اليوم الأحد، وبذلك نالت لقبها الأول على الإطلاق على أرضها وأمام رقم قياسي من المشجعين.

وحضر المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي أكثر من 87 ألف مشجع، وهو رقم قياسي للحضور الجماهيري على مستوى بطولات أوروبا للرجال والسيدات.

Record breaking from start to finish 🤩

The #WEURO2022 final has become the ALL-TIME most-attended match at either a men's or women's EURO final tournament 👏👏👏 pic.twitter.com/4wZqIP7rlm

— UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) July 31, 2022