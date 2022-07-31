بحضور جماهيري قياسي.. إنجلترا تنتزع لقب بطولة أوروبا للسيدات بعد فوز مثير على ألمانيا

أحرزت إنجلترا لقب بطولة أوروبا للسيدات لكرة القدم عقب الفوز 2-1 على ألمانيا بعد وقت إضافي اليوم الأحد، وبذلك نالت لقبها الأول على الإطلاق على أرضها وأمام رقم قياسي من المشجعين.

وحضر المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي أكثر من 87 ألف مشجع، وهو رقم قياسي للحضور الجماهيري على مستوى بطولات أوروبا للرجال والسيدات.

Record breaking from start to finish 🤩 The #WEURO2022 final has become the ALL-TIME most-attended match at either a men's or women's EURO final tournament 👏👏👏 pic.twitter.com/4wZqIP7rlm — UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) July 31, 2022

وافتتحت "إلا تون" مهاجمة إنجلترا التسجيل بتسديدة ساقطة رائعة في الدقيقة 62 وبعد لحظات من المشاركة.

لكن لينا ماجول أدركت التعادل لألمانيا قبل 17 دقيقة من النهاية بتسديدة من مدى قريب.

وانتهى الوقت الأصلي 1-1، ولجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي، واستمرت النتيجة من دون تغيير حتى سجلت كول كيلي مهاجمة إنجلترا هدف الانتصار الثمين بعد متابعة ركلة ركنية في الدقيقة 110.

وهذا هو النهائي الأول الذي تخسره الألمانيات في أمم أوروبا للسيدات، حيث يحمل المنتخب الألماني للسيدات الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 8 ألقاب.