عام هجري سعيد.. الأندية العالمية تهنئ المسلمين بالعام الجديد

احتفت أندية عالمية مع المسلمين في مختلف أنحاء العالم بمناسبة العام الهجري الجديد 1444، كما شارك عدد من نجوم كرة القدم رسائل التهنئة بهذه المناسبة.

وكتب نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه "من الجميع في نادي ليفربول إلى العالم العربي والإسلامي، كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد".

من الجميع في نادي ليفربول إلى العالم العربي والإسلامي 🙌 كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد ❤️ pic.twitter.com/Tfb1Zimc1O — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 30, 2022

وكتب نادي مانشستر سيتي "نادي مانشستر سيتي يهنئكم بحلول رأس السنة الهجرية، كل عام وأنتم بخير"، وقال نادي أستون فيلا في تغريدة له "كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول العام الهجري الجديد".

نادي مانشستر سيتي يهنئكم بحلول #رأس_السنة_الهجرية كل عام وأنتم بخير 💙 pic.twitter.com/1R0RBVbaXy — مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 30, 2022

كذلك شاركت الأندية الإيطالية في التهنئة، فكتب نادي روما الإيطالي "نادي روما يهنئ العالم العربي والإسلامي بالعام الهجري الجديد 1444، كل عام وأنتم بخير يا ذئاب"، في إشارة إلى اللقب الذي يطلق على مشجعي النادي.

نادي #روما يهنئ العالم العربي والإسلامي بالعام الهجري الجديد 1444.. كل عام وأنتم بخير يا ذئاب 🧡 pic.twitter.com/Xl1hOqIEtX — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) July 29, 2022

وهنّأ نادي يوفنتوس المسلمين عبر حسابه الرسمي، وكتب نادي إيه سي ميلان في تغريدة عبر تويتر "تتقدم أسرة نادي إيه سي ميلان بأطيب التهاني إلى الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم بمناسبة قدوم رأس السنة الهجرية، كل عام وأنتم بخير".

تتقدم أسرة نادي اي سي ميلان بأطيب التهاني إلى الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم بمناسبة قدوم رأس السنة الهجرية ❤️🖤 كل عـــام وأنتم بخير 🙌🕌#العام_الهجري_الجديد_١٤٤٤ | #ميلان_دائمًا pic.twitter.com/VhNukGIPId — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) July 29, 2022

نادي يوفنتوس يُهنئ الأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد 1444 🌙 pic.twitter.com/xID30ptfDd — JuventusFC (@Juventusfcar) July 29, 2022

ولم تتأخر أندية مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ عن التهنئة، فكتب بايرن عبر حسابه "عام هجري سعيد لكل متابعي ومحبي البايرن في كل مكان".

عام هجري سعيد لكل متابعي ومحبي #البايرن في كل مكان ♥️ pic.twitter.com/j17lVSkYvM — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) July 29, 2022

وشارك عدد من النجوم في التهنئة بالمناسبة، من بينهم النجم المصري محمد صلاح واللاعب الفرنسي بول بوغبا الذي نشر صورة له على حساب تويتر وكتب "إلى جميع المسلمين حول العالم، محرم مبارك".

كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة العام الهجري الجديد — Mohamed Salah (@MoSalah) July 30, 2022