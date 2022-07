عام هجري سعيد.. الأندية العالمية تهنئ المسلمين بالعام الجديد

احتفت أندية عالمية مع المسلمين في مختلف أنحاء العالم بمناسبة العام الهجري الجديد 1444، كما شارك عدد من نجوم كرة القدم رسائل التهنئة بهذه المناسبة.

وكتب نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه "من الجميع في نادي ليفربول إلى العالم العربي والإسلامي، كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد".

وكتب نادي مانشستر سيتي "نادي مانشستر سيتي يهنئكم بحلول رأس السنة الهجرية، كل عام وأنتم بخير"، وقال نادي أستون فيلا في تغريدة له "كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول العام الهجري الجديد".

كذلك شاركت الأندية الإيطالية في التهنئة، فكتب نادي روما الإيطالي "نادي روما يهنئ العالم العربي والإسلامي بالعام الهجري الجديد 1444، كل عام وأنتم بخير يا ذئاب"، في إشارة إلى اللقب الذي يطلق على مشجعي النادي.

وهنّأ نادي يوفنتوس المسلمين عبر حسابه الرسمي، وكتب نادي إيه سي ميلان في تغريدة عبر تويتر "تتقدم أسرة نادي إيه سي ميلان بأطيب التهاني إلى الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم بمناسبة قدوم رأس السنة الهجرية، كل عام وأنتم بخير".

ولم تتأخر أندية مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ عن التهنئة، فكتب بايرن عبر حسابه "عام هجري سعيد لكل متابعي ومحبي البايرن في كل مكان".

وشارك عدد من النجوم في التهنئة بالمناسبة، من بينهم النجم المصري محمد صلاح واللاعب الفرنسي بول بوغبا الذي نشر صورة له على حساب تويتر وكتب "إلى جميع المسلمين حول العالم، محرم مبارك".

To all Muslims around the world 🙏🏾✨ pic.twitter.com/H2eyOVzSzf

— Paul Pogba (@paulpogba) July 29, 2022