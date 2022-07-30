قاد النجم المصري محمد صلاح نادي ليفربول للتتويج بلقب كأس الدرع الخيرية عقب الفوز على مانشستر سيتي اليوم السبت، في مباراة جرت في ملعب كينغ باور بمدينة ليستر.

وجمعت المباراة بين مانشستر سيتي المتوّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وليفربول حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

ودخل ليفربول المباراة بقوة، وحاول مبكرا الوصول إلى مرمى البرازيلي إديرسون، ونجحت المحاولات بإحراز ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الأول في الدقيقة 21 بعد تمريرة حاسمة من صلاح.

وفشلت محاولات الوافد الجديد لمانشستر سيتي إرلينغ هالاند في إدارك التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول.

وفي الشوط الثاني أحرز البديل جوليان ألفاريز هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 70.

A debut goal for Julián Álvarez 💪#CommunityShield pic.twitter.com/8AfSWHuSPr — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) July 30, 2022

ومنح صلاح هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 83 عبر ركلة جزاء.

وعزز المهاجم الجديد داروين نونيز تقدم ليفربول بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليمنح ليفربول أول ألقابه في الموسم الجديد، ويهدي صلاح اللقب الوحيد الذي ينقص خزائنه مع ليفربول.

An immediate impact as @Darwinn99 introduces himself with a goal!pic.twitter.com/qLm9SN5sfO — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) July 30, 2022

ويتطلع ليفربول لتجاوز خيبة الموسم الماضي حين فقد لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الختامية وخسر نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد، ويتطلع المدرب يورغن كلوب للمنافسة على كل الألقاب.