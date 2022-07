قاد النجم المصري محمد صلاح نادي ليفربول للتتويج بلقب كأس الدرع الخيرية عقب الفوز على مانشستر سيتي اليوم السبت، في مباراة جرت في ملعب كينغ باور بمدينة ليستر.

وجمعت المباراة بين مانشستر سيتي المتوّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وليفربول حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

ودخل ليفربول المباراة بقوة، وحاول مبكرا الوصول إلى مرمى البرازيلي إديرسون، ونجحت المحاولات بإحراز ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الأول في الدقيقة 21 بعد تمريرة حاسمة من صلاح.

وفشلت محاولات الوافد الجديد لمانشستر سيتي إرلينغ هالاند في إدارك التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول.

وفي الشوط الثاني أحرز البديل جوليان ألفاريز هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 70.

ومنح صلاح هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 83 عبر ركلة جزاء.

وعزز المهاجم الجديد داروين نونيز تقدم ليفربول بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليمنح ليفربول أول ألقابه في الموسم الجديد، ويهدي صلاح اللقب الوحيد الذي ينقص خزائنه مع ليفربول.

