صلاح يقود ليفربول للتتويج بكأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي
قاد النجم المصري محمد صلاح نادي ليفربول للتتويج بلقب كأس الدرع الخيرية عقب الفوز على مانشستر سيتي اليوم السبت، في مباراة جرت في ملعب كينغ باور بمدينة ليستر.
وجمعت المباراة بين مانشستر سيتي المتوّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وليفربول حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.
ودخل ليفربول المباراة بقوة، وحاول مبكرا الوصول إلى مرمى البرازيلي إديرسون، ونجحت المحاولات بإحراز ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الأول في الدقيقة 21 بعد تمريرة حاسمة من صلاح.
The assist 👑 grabs one for himself!@TrentAA #CommunityShield pic.twitter.com/EZV6t5wQsL
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) July 30, 2022
وفشلت محاولات الوافد الجديد لمانشستر سيتي إرلينغ هالاند في إدارك التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول.
وفي الشوط الثاني أحرز البديل جوليان ألفاريز هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 70.
A debut goal for Julián Álvarez 💪#CommunityShield pic.twitter.com/8AfSWHuSPr
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) July 30, 2022
ومنح صلاح هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 83 عبر ركلة جزاء.
The Egyptian 👑 always delivers@MoSalah #CommunityShield pic.twitter.com/fjlhQXKmqM
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) July 30, 2022
وعزز المهاجم الجديد داروين نونيز تقدم ليفربول بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليمنح ليفربول أول ألقابه في الموسم الجديد، ويهدي صلاح اللقب الوحيد الذي ينقص خزائنه مع ليفربول.
An immediate impact as @Darwinn99 introduces himself with a goal!pic.twitter.com/qLm9SN5sfO
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) July 30, 2022
ويتطلع ليفربول لتجاوز خيبة الموسم الماضي حين فقد لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الختامية وخسر نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد، ويتطلع المدرب يورغن كلوب للمنافسة على كل الألقاب.