باع نادي برشلونة أول رمز غير قابل للاستبدال (NFT) في تاريخه بمبلغ 693 ألف دولار، ومنح الفائز بالمزاد الذي جرى في الولايات المتحدة الأميركية مزايا مختلفة.

وأعلن برشلونة إطلاق الرمز لتخليد الأسطورة يوهان كرويف، وحمل اسم "بطريقة ما.. خالد"، وتمثل في عمل فني رقمي سمعي بصري يعيد إحياء هدف كرويف في شباك أتلتيكو مدريد في 22 ديسمبر/كانون الأول 1973.

وعرض العمل في مزاد بالتعاون مع شركة "سوثبي" الأميركية، بالتزامن مع تواجد النادي الكتالوني في جولة تحضيرية بالولايات المتحدة الأميركية.

وقال رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا "يسعدنا أن نعرض يوهان كرويف في أول تحفة فنية لنادي برشلونة. كان له تأثير كبير على النادي، وعلى كرة القدم الحديثة، وهذا الرمز تكريم لمسيرته".

