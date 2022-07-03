برشلونة يغيب عن القائمة.. أغلى تشكيلات فرق كرة القدم في العالم

عشرات الملايين من الدولارات أُنفقت حتى الساعة في الميركاتو الصيفي من قبل الفرق للتعاقد مع نجوم ولاعبين، وعشرات أخرى ستُصرف حتى آخر دقيقة من سوق الانتقالات الذي يغلق في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

ونشر موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) -المتخصص في الأرقام وإحصاءات وقيم اللاعبين والفرق- قائمة أغلى تشكيلات فرق كرة القدم في العالم.

وتسيطر فرق الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) على قائمة الفرق العشرة الأولى، إذ تصدر مانشستر سيتي القائمة إلى جانب 4 فرق أخرى من البريميرليغ، إضافة إلى فريقين من الدوري الإسباني، وفريق من الدوري الألماني، وآخر من الدوري الفرنسي، وفريق من الدوري الإيطالي.

وفي ما يلي القائمة التي نشرها الموقع بشأن القيمة السوقية للفرق: