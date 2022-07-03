برشلونة يغيب عن القائمة.. أغلى تشكيلات فرق كرة القدم في العالم
3/7/2022
عشرات الملايين من الدولارات أُنفقت حتى الساعة في الميركاتو الصيفي من قبل الفرق للتعاقد مع نجوم ولاعبين، وعشرات أخرى ستُصرف حتى آخر دقيقة من سوق الانتقالات الذي يغلق في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.
ونشر موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) -المتخصص في الأرقام وإحصاءات وقيم اللاعبين والفرق- قائمة أغلى تشكيلات فرق كرة القدم في العالم.
وتسيطر فرق الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) على قائمة الفرق العشرة الأولى، إذ تصدر مانشستر سيتي القائمة إلى جانب 4 فرق أخرى من البريميرليغ، إضافة إلى فريقين من الدوري الإسباني، وفريق من الدوري الألماني، وآخر من الدوري الفرنسي، وفريق من الدوري الإيطالي.
وفي ما يلي القائمة التي نشرها الموقع بشأن القيمة السوقية للفرق:
- مانشستر سيتي الإنجليزي: مليار و110 ملايين يورو
- باريس سان جيرمان الفرنسي: 895.6 مليون يورو
- ليفربول الإنجليزي: 884.5 مليون يورو
- ريال مدريد الإسباني: 876 مليون يورو
- بايرن ميونخ الألماني: 859.1 مليون يورو
- توتنهام الإنجليزي: 758.8 مليون يورو
- تشلسي الإنجليزي: 729.7 مليون يورو
- أتلتيكو مدريد الإسباني: 687.6 مليون يورو
- مانشستر يونايتد الإنجليزي: 681.3 مليون يورو
- إنتر ميلان الإيطالي: 670.45 مليون يورو
المصدر : مواقع إلكترونية