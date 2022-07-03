اثنان بالقائمة يتقاضيان أكثر من مليون يورو أسبوعيا.. اللاعبون الأعلى أجرا بالعالم
3/7/2022
نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية (Marca) قائمة اللاعبين العشرة الأعلى دخلا في العالم.
واللافت في هذه القائمة تصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي -الذي جدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025- تقاضيه مليونا و160 ألف يورو أسبوعيا ومتفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله في الفريق والذي يتقاضى مليونا و113 ألف يورو.
إضافة إلى احتلال النجم المصري محمد صلاح -الذي مدد عقده مع ليفربول حتى 2025- المركز الرابع في القائمة متقدما على كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد والبلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي.
وهذه هي القائمة التي نشرتها "ماركا":
- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 406 آلاف يورو أسبوعيا.
- الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد): 413 ألف يورو.
- الحارس الإسباني ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد): 435 ألف يورو.
- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 435 ألف يورو.
- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): 446 ألف يورو.
- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 446 ألف يورو.
- المصري محمد صلاح (ليفربول): 464 ألف يورو.
- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان): 703 آلاف يورو.
- الأرجنتيني ليونيل ميسي (سان جيرمان): مليون و113 ألف يورو.
- الفرنسي كيليان مبابي (سان جيرمان): مليون و160 ألف يورو.
المصدر : ماركا