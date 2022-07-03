اثنان بالقائمة يتقاضيان أكثر من مليون يورو أسبوعيا.. اللاعبون الأعلى أجرا بالعالم

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية (Marca) قائمة اللاعبين العشرة الأعلى دخلا في العالم.

واللافت في هذه القائمة تصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي -الذي جدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025- تقاضيه مليونا و160 ألف يورو أسبوعيا ومتفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله في الفريق والذي يتقاضى مليونا و113 ألف يورو.

إضافة إلى احتلال النجم المصري محمد صلاح -الذي مدد عقده مع ليفربول حتى 2025- المركز الرابع في القائمة متقدما على كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد والبلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي.

وهذه هي القائمة التي نشرتها "ماركا":