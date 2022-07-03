كرة قدم

اثنان بالقائمة يتقاضيان أكثر من مليون يورو أسبوعيا.. اللاعبون الأعلى أجرا بالعالم

محمد صلاح (مواقع التواصل)
صلاح يحتل المركز الرابع في القائمة متقدما على كل من رونالدو ودي بروين (مواقع التواصل)
3/7/2022

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية (Marca) قائمة اللاعبين العشرة الأعلى دخلا في العالم.

واللافت في هذه القائمة تصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي -الذي جدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025- تقاضيه مليونا و160 ألف يورو أسبوعيا ومتفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله في الفريق والذي يتقاضى مليونا و113 ألف يورو.

إضافة إلى احتلال النجم المصري محمد صلاح -الذي مدد عقده مع ليفربول حتى 2025- المركز الرابع في القائمة متقدما على كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد والبلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي.

وهذه هي القائمة التي نشرتها "ماركا":

  • البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 406 آلاف يورو أسبوعيا.
  • الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد): 413 ألف يورو.
  • الحارس الإسباني ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد): 435 ألف يورو.
  • النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 435 ألف يورو.
  • البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): 446 ألف يورو.
  • البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 446 ألف يورو.
  • المصري محمد صلاح (ليفربول): 464 ألف يورو.
  • البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان): 703 آلاف يورو.
  • الأرجنتيني ليونيل ميسي (سان جيرمان): مليون و113 ألف يورو.
  • الفرنسي كيليان مبابي (سان جيرمان): مليون و160 ألف يورو.
المصدر : ماركا