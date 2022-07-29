لا يزال القوس مفتوحا.. نصف مليون شخص يتقدمون للتطوع بكأس العالم 2022 في قطر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) عن تسجيل أكثر من نصف مليون شخص في برنامج متطوعي كأس العالم 2022 في قطر بزيادة كبيرة، بعدما كان العدد 100 ألف شخص في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وأكد الاتحاد الدولي، في بيان، أن ارتفاع أعداد المسجلين في برنامج التطوع دليل واضح على الشغف والحماس مع اقتراب موعد البطولة، التي تنطلق يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وأبدى رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو سعادته بالزيادة الكبيرة في أعداد المسجلين ببرنامج التطوع، واصفا الارتفاع غير المسبوق في عدد الأشخاص المنضمين إلى منصة التطوع بالأمر الرائع.

وقال إنفانتينو في بيان للفيفا "إن منصة المتطوعين أصبحت مجتمعا عالميا حقيقيا، في إشارة واضحة إلى الاهتمام الكبير بالمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر أواخر العام الجاري"، منوها بالدور الرئيسي الذي يلعبه المتطوعون في البطولات بنشاطهم الكبير، حيث يضفون أجواء خاصة ويسهمون بأوقاتهم وخبراتهم لضمان استمرار الرقي والازدهار في كرة القدم، بعدما أكدوا للجميع التزامهم وحبهم للعبة كرة القدم بهذا الإقبال الكبير.

بدورها، أكدت الأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا أن المتطوعين جزء من استمرارية ازدهار كرة القدم، وبفضلهم يمكن لمس الشعبية الكبيرة التي تحظى بها اللعبة ومدى عشق الجماهير لها، بعد الوصول إلى هذا الإنجاز بسرعة فائقة.

وكانت النسبة الكبرى من المتطوعين، وفقا للبيان، من مناطق قريبة من قطر، إذ بلغت نسبة الآسيويين 43.2% مقابل 40% من أفريقيا، في حين يعد متحدثو اللغة الإنجليزية الأكثر بين المترشحين بنسبة 94.4%.

وتبلغ نسبة الموظفين من المتطوعين 53.1%، في وقت تصدر فيه الشباب النسبة الكبرى من ناحية الفئات العمرية، إذ إن 42.9% من المتطوعين تتراوح أعمارهم بين 24 و34 عاما.

وستغلق أبواب التسجيل في برنامج متطوعي مونديال قطر يوم الأحد القادم الموافق نهاية الشهر الجاري، وستنتهي مقابلات التطوع بحلول 13 أغسطس/آب المقبل، أي قبل 100 يوم من موعد انطلاق البطولة، ويمكن لكل من لا يقل عمره عن 18 عاما أن يتقدم بطلب عبر الموقع الخاص بالتطوع.

هذا ويعد برنامج التطوع الذي تم إحياؤه في ديسمبر/كانون الأول 2020 الأكبر من نوعه في عالم الرياضة، إذ يسمح لكل متطوع مسجل بأن يتقدم بطلب المشاركة في باقي بطولات الفيفا.