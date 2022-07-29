لابورتا: ميسي قد ينهي مسيرته بقميص برشلونة رغم رحيله المؤلم عن الفريق

أثار رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم خوان لابورتا الحديث من جديد بشأن علاقة النادي بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما تحدث عن إمكانية عودته لينهي مسيرته الاحترافية ضمن صفوف الفريق الكتالوني.

وقبل 12 شهرا رحل ميسي (35 عاما) عن برشلونة بعد مشوار طويل حافل بالإنجازات دام 21 عاما، وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في ظل أزمة مالية يعاني منها برشلونة لم تمكنه من إبقاء النجم الأرجنتيني ضمن صفوفه.

وتوج ميسي مع برشلونة بكل الألقاب الممكنة، ورحل عن الفريق كهداف تاريخي للنادي، حيث سجل له 672 هدفا خلال 778 مباراة.

ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لبرشلونة سيزار رودريغيز، وقد سجل 232 هدفا للفريق.

وفي تصريحات أدلى بها في نيويورك مساء أمس الخميس مع اقتراب نهاية جولة برشلونة في الولايات المتحدة أشار لابورتا إلى إمكانية عودة ميسي في يوم ما إلى برشلونة.

وقال لابورتا "حقبة ليونيل لم تنته، وهو ما نتمناه جميعا، لقد قطع مشواره مع الفريق بسبب مشكلات اقتصادية، نحن مدينون له من الناحية الأدبية بهذا الصدد، ونتمنى أن تكون نهاية مسيرته الاحترافية بقميص برشلونة وأن يحظى بالاحتفاء في كل الملاعب".

وأضاف "هذا مجرد طموح، لم يجر الحديث بشأن أي شيء، وأشعر بأنني شريك في المسؤولية عن هذا، أعتقد أن هذا (رحيل اللاعب) كان نهاية مؤقتة، وأرى أننا سنحول هذا الطموح إلى حقيقة".