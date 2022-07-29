رونالدو يرد على "أكاذيب" الصحافة ويحدد موعد مباراته القادمة مع مانشستر يونايتد

حدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو موعدا لظهوره الأول مع مانشستر يونايتد بعد أسابيع من الجدل بشأن رحيله المحتمل، وجاء ذلك بعد ساعات من رسالة خاصة انتقد فيها وسائل الإعلام التي تلاحقه بالأكاذيب، وفقا لتعبيره.

وأكدت تقارير أن رونالدو طلب من إدارة مانشستر يونايتد الرحيل بحثا عن فريق يضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، ولم يصدر تعليق رسمي عن رونالدو بشأن تلك التقارير، ولكن إدارة مانشستر يونايتد أكدت مرارا تمسكها بالنجم البرتغالي، ورفضت السماح له بالرحيل.

وأعلن رونالدو اليوم الجمعة أنه سيظهر لأول مرة مع مانشستر يونايتد خلال اللقاء الودي أمام رايو فايكانو بعد غد الأحد، وقال معلقا على منشور لأحد الحسابات المهتمة بنشر أخباره عبر موقع إنستغرام، "الملك سيلعب يوم الأحد".

وغاب النجم البرتغالي عن الجولة التحضيرية لمانشستر يونايتد في تايلند وأستراليا بسبب ظروف عائلية، وفق الإعلان الرسمي للنادي، وعاد قبل أيام لخوض الحصص التدريبية مع زملائه استعدادا للموسم الجديد.

وردا على التقارير التي تناقلت معلومات عن رحيله ورفض عدد من الأندية التعاقد معه، قال رونالدو في تعليق لمنشور في إنستغرام "من المستحيل ألا تتحدثوا عني لمدة يوم واحد، وإلا فالصحافة لن تجني الأموال. تعلمون أنكم إذا لم تكذبوا لن تحصلوا على الاهتمام".

وتابع اللاعب السابق لريال مدريد ويوفنتوس "استمروا، فقد توفقون في نشر أخبار صحيحة يوما ما".

وفي وقت سابق نشر رونالدو مجموعة من رموز "الوجه الضاحك" ردا على منشور يتضمن صورة اللافتة التي رفعها جمهور أتلتيكو مدريد وتتضمن رفضها فكرة التعاقد مع النجم البرتغالي.

وكان مشجعو أتلتيكو مدريد أطلقوا حملة، منذ السبت الماضي، تدعو إلى رفض فكرة التعاقد مع صاحب الـ37 عاما، وانتشر بين جمهور الفريق بشكل واسع على موقع تويتر وسم "#ContraCR7″، الذي يعني "نحن ضد رونالدو".