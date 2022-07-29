رونالدو يرد بسخرية على رفع جمهور أتلتيكو مدريد لافتة ترفض التعاقد معه

تفاعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل ساخر مع صورة اللافتة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لجماهير أتلتيكو مدريد، التي ترفض فيها فكرة التعاقد معه، بعد الأخبار التي انتشرت عن إمكانية انتقاله إلى الفريق الإسباني للمشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشارك حساب رياضي -مهتم بنشر أخبار رونالدو- على موقع إنستغرام، أمس الخميس، صورة اللافتة التي رفعها جمهور أتلتيكو مدريد التي تبين عدم ترحيبها بالنجم البرتغالي، وذلك خلال إحدى المباريات الودية لفريقها استعداد للموسم الجديد، ليتفاعل معها نجم مانشستر يونايتد، واكتفى بالرد عليها برمز "الوجه الضاحك" أكثر من مرة.

وحظي تعليق رونالدو وحده بأكثر من 4 آلاف إعجاب وعشرات الردود عليه، كما تداولته بعض الصفحات الرياضية على المنصات.

وكان مشجعو أتلتيكو مدريد أطلقوا حملة، منذ السبت الماضي، تدعو إلى رفض فكرة التعاقد مع صاحب الـ37 عاما، وانتشر بين جمهور الفريق بشكل واسع على موقع تويتر وسم "#ContraCR7″، الذي يعني "نحن ضد رونالدو".

ويعد نادي أتلتيكو مدريد من أكثر الأندية الإسبانية التي سجل رونالدو فيها أهدافا، منها ثلاثية "هاتريك" عندما كان لاعبا في صفوف يوفنتوس، وهاتريك آخر حينما كان في ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، وثلاثية أخرى في الدوري الإسباني.

🗣 كريستيانو رونالدو ردًا على لافتة جماهير اتليتكو مدريد : "😂😂😂😂" https://t.co/OY5odBeL4b pic.twitter.com/nGvlM9Cen0 — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) July 29, 2022