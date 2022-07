"تمخض الجبل فولد فأرا".. تعرف على أهم تعديلات قانون كرة القدم في الموسم الجديد

تنطلق غدا السبت المباريات الرسمية للموسم الجديد بالدوريات الخمسة الكبرى بمواجهة ليفربول ومانشستر سيتي على درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي، التي تشهد تطبيق عدة تعديلات مهمة على قانون اللعبة.

وأقر المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" (IFAB) -المسؤول عن اعتماد التعديلات وسن قوانين اللعبة الشعبية- هذه التعديلات خلال اجتماعه رقم 136 في العاصمة القطرية الدوحة، يونيو/حزيران الماضي، وأعلن بدء تطبيقها بداية من موسم 2022-2023 الجاري في جميع المسابقات المحلية والعالمية ومنها كأس العالم 2022 في قطر.

ومن أهم التعديلات السماح بـ5 تبديلات لكل فريق في المباراة الواحدة، عقب تطبيق هذا التغيير بصفة مؤقتة منذ 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 بعد أن كانت القوانين تسمح بـ3 تبديلات فقط.

ورغم أن السماح بالتبديلات الخمسة لكل فريق في المباراة سيصبح قانونيا، فإن تطبيق القاعدة في بعض البطولات سيكون بيد الجهات المشرفة على تنظيم هذه البطولات المحلية بالاتحادات الأهلية.

فعلى سبيل المثال، وافق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على السماح بـ5 تبديلات عندما طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) الفكرة في مايو/أيار 2020، لكنه عاد من جديد لنظام التغييرات الثلاثة الموسمين الماضيين، قبل أن يوافق من جديد على اعتماد 5 تبديلات بداية من الموسم الحالي.

كما أكد المجلس التشريعي النص القديم الذي يفرض على حارس المرمى الوقوف على خط المرمى بين القائمين وتحت العارضة حتى تُنفذ ركلة الجزاء أو الترجيح، حيث يُسمح له بالحركة الجانبية فقط، ولا يسمح بالتقدم عن الخط حتى تركل الكرة وتصبح في اللعب.

وقرر "إيفاب" تجربة مقترح أرسين فينغر مدير التطوير في الفيفا، بشأن استئناف اللعب بعد خروج الكرة خارج خط التماس بركلة تماس بالقدم عوضا عن رميها باليد كما هو متبع، لتصبح ركلة تماس.

