منتخب ألمانيا يتخلى عن لقبه التاريخي.. ماذا يعني "دي مانشافت"؟ ولماذا ترفضه الجماهير؟

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الخميس التخلي عن لقب "دي مانشافت" (الفريق) الخاص بالمنتخب الأول بعد انتقادات واسعة داخل البلاد رغم أنه يمكن تمييزه بالخارج.

وأصبح "دي مانشافت" وصفا رسميا لألمانيا بعد عام من الفوز بلقبها الرابع بكأس العالم في البرازيل 2014، وكان جزءا من الترويج للمنتخب الوطني حول العالم.

لكن الخروج من الدور الأول بكأس العالم 2018 ومن دور 16 ببطولة أوروبا العام الماضي لم يجعل الاسم محبذا لدى الجماهير الألمانية المحبطة.

وقال مسؤولون بكرة القدم -ومن بينهم "هانز يواخيم فاتسكه" الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند- إن هذا الاسم يقلل من احترام المنتخبات الأخرى ويشير إلى الغطرسة.

وأوضح رئيس الاتحاد الألماني للعبة بيرند نويندوف أن استطلاعا حديثا أظهر أن الوقت حان للتخلي عن هذا اللقب.

وذكر في بيان "وفقا للاستطلاعات والتحليلات يحمل لقب ‭‭"‬‬دي مانشافت"‬‬ درجة عالية من التمييز خاصة خارج البلاد ويستند على روح الفريق ونجاحه".

وأضاف "لكن الواقع أيضا أنه بين الجماهير داخل البلاد يواجه انتقادات وبات جزءا من المناقشات العاطفية".

ماذا يعني "دي مانشافت" ولماذا يتم رفضه؟

يذكر أن المنتخب الألماني عرف منذ وقت طويل باسم "دي مانشافت" وبالألمانية (Die Mannschaft) الذي يعني "الفريق"، ولكن الاسم الرسمي جاء عام 2015، بعد عام من الفوز ببطولة كأس العالم في البرازيل.

وترفض الجماهير الاسم لأنه يعني "الفريق" معرفا، وكأنه ليس هناك فريق غيره، ويفضل 80% من الجماهير أن يصبح الاسم "دي دويتشه فوسبال مانشافت" (Die Deutsche Fußballnationalmannschaft)، ويعني فريق كرة القدم الألماني.

وأدت النتائج السلبية التي حققها المنتخب في كأس العالم 2018 في روسيا واستمرت حتى الآن؛ إلى عملية إعادة تفكير في الاسم، فرفضت الجماهير الاسم ووصفته بأنه مبالغ فيه، إذ طالب لوثار ماتيوس -لاعب بايرن ميونخ الأسبق- وهانز يواخيم فاتسكه؛ رئيسَ رابطة الدوري الألماني بإلغاء الاسم.

وذكرت صحيفة "فرانكفورت ألجماينه تسايتونغ" في يونيو/حزيران الماضي أن 78.4% من أصل 5300 صوت لجماهير البوندسليغا والعملاء يريدون إلغاء الاسم.

وتأهلت ألمانيا لنهائيات كأس العالم في قطر التي تنطلق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.