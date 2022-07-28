ساديو ماني وأليسون وجوتا وفيرمينو.. كلوب يفتح قلبه قبل مواجهة مانشستر سيتي بمباراة درع المجتمع

أوضح يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الخميس موقف الحارس أليسون بيكر والمهاجم ديوغو جوتا من المشاركة بمباراة درع المجتمع أمام مانشستر سيتي، كما تحدث عن فيرمينو وساديو ماني.

وأصيب جوتا في فخذه خلال التدريب ولم يحدد كلوب موعدا محتملا للعودة، لكن أليسون، الذي يعاني من إصابة في البطن، سيعود في الوقت المناسب لخوض الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب للصحفيين -قبل مباراة بعد غد السبت في ملعب كينج باور- "تدرب أليسون اليوم، أكثر من اليوم السابق. سيكون جاهزا لفولهام (في السادس من أغسطس/آب المقبل) لكنه لن يشارك في مباراة مطلع الأسبوع. بالنسبة لديوجو سيستغرق الأمر بعض الوقت مع الأسف".

وأكد كلوب أيضا أنه يضع روبرتو فيرمينو ضمن خططه حيث يجتذب المهاجم البرازيلي -الذي دخل السنة الأخيرة في عقده- اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.

وقال كلوب "بوبي هو قلب وروح هذا الفريق. لهذا السبب أنا سعيد لأنه يتدرب معنا حتى الآن. بالنسبة لي لا يوجد أي شك في أهميته للفريق".

ساديو ماني

وقال كلوب إنه حزين لرحيل ساديو ماني بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ لكنه سعيد لأن المهاجم السنغالي كشف عن نواياه في وقت مبكر مما سمح لليفربول بالعثور على بديل مع انضمام داروين نونيز للنادي في يونيو/حزيران الماضي.

وقال كلوب "فقدنا ساديو الذي كان لاعبا مهما في التشكيلة الأساسية لـ6 سنوات. أبلغنا بأنه يريد تحديا جديدا. أخبرنا بذلك في وقت مبكر بما فيه الكفاية وقبلنا ذلك. كان لدينا الوقت للاستعداد وهذا ما فعلناه".

وخسر ليفربول لقب الدوري لصالح سيتي الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة. وعندما سئل عما إذا كانت كأس درع المجتمع مهمة للفريق قال كلوب إنه سيتعامل معها بجدية شديدة.

وقال المدرب الألماني "إنها آخر بطولة محلية للكأس لم نفز بها حتى الآن وسنسعى لتحقيق اللقب".

وأضاف مازحا "إذا فزت بها فهي مسابقة مهمة للغاية. ولكن إذا خسرت ستصبح أقل أهمية".