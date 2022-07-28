رافينيا وليفاندوفسكي وكوندي.. رئيس رابطة الدوري الإسباني يرد على مزاعم أزمة برشلونة في تسجيل لاعبيه الجدد

رد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) على التقارير التي أكدت أن فريق برشلونة لن يستطيع تسجيل صفقاته الأخيرة بسبب القواعد الصارمة لليغا بخصوص اللعب المالي النظيف.

ورغم أن هذه القواعد تسببت في رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة الموسم الماضي، حيث تعاقد بعد ذلك مع باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن رئيس الرابطة الإسبانية أكد أن الفريق الكتالوني يسير هذا الموسم على الطريق الصحيح لتسجيل لاعبيه الجدد قبل بداية الموسم.

وشهدت السنوات الأخيرة العديد من المشاكل المالية لبرشلونة، لكن المدرب تشافي هيرنانديز كان قادرا على ضم العديد من اللاعبين للفريق، مثل البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الوقت الذي يقترب فيه الفرنسي جوليس كوندي من الانضمام قادما من إشبيلية.

وأثار نشاط برشلونة في الانتقالات، الاستغراب في جميع أنحاء أوروبا بسبب قدرته على إضافة العناصر الجديدة للفريق، ومن الواضح أنه سوف تكون هناك بعض الأسماء الراحلة عن الفريق في المراحل الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية لإحداث توازن في ميزانية النادي.

واعترف تيباس بأن هذا هو الحال بالفعل، في الوقت الذي سيكون فيه لدى برشلونة عمل صغير يجب إنجازه، لكنه أكد أن الموقف لا يدعو إلى القلق.

ونجح برشلونة في جمع الأموال عن طريق بيع أجزاء من دخل النادي في الحقوق التلفزيونية مستقبلا، ليمنحه ذلك تعزيزا ماليا فوريا.

وقال تيباس "نحن نتتبع خطوات برشلونة عن كثب، لكن حينما تصل الأوراق الخاصة بتقليص عدد اللاعبين والذي يتعين عليهم فعل لك، سنرى إذا ما كانوا سيسجلون كل لاعب".

وأضاف "إنهم يعلمون ما عليهم فعله، لا يزال لديهم عمل ضئيل يجب إنجازه لتسجيل جميع اللاعبين الذين تعاقدوا معهم أو يريدون التعاقد معهم، أعتقد أنهم الآن على المسار الصحيح".