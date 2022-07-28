دعم عربي و"شتم" إسرائيلي.. اللاعب الجزائري أحمد توبة يرفض السفر إلى تل أبيب
حظي اللاعب الجزائري أحمد توبة بإشادات واسعة بعد رفضه الذهاب إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب مع فريقه إسطنبول باشاك شهير التركي لمواجهة نادي مكابي نتانيا الإسرائيلي، في إياب الدور التمهيدي من مباريات دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وجزائرية أمس الأربعاء أن توبة رفض السفر إلى إسرائيل مساء اليوم الخميس لخوض المباراة، وذلك بعد الحديث عن رفضه المشاركة في لقاء الذهاب أيضا الذي كان في إسطنبول الأسبوع الماضي.
في موقف بطولي اللاعب الجزائري #أحمد_توبة يرفض السفر مع ناديه التركي إلى الكيان الصهيوني لأجراء مقابلة ودية. #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/Q8Qe2T0G7L
— ابو لقمان🇩🇿🇵🇸✌️🚨 (@DjahidLokman) July 28, 2022
وكانت مباراة الذهاب في تركيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.
ونال المدافع الجزائري إشادة واسعة من الجمهورين العربي والجزائري اللذين وجها التحية إلى توبة الذي قوبل موقفه بالشتم من جمهور مكابي على حد قول الناشطين العرب الذين عبروا عن فخرهم الكبير بموقفه الذي وصفوه بالرجولي، ودعمهم له تجاه أي حملات إسرائيلية للنيل منه.
أعلن المدافع الدولي الجزائري، أحمد توبة، رفضه التوجه إلى الأراضي المحتلة مع فريقه إسطنبول باشاك شهير التركي، لمواجهة فريق ماكابي نتانيا في الدور التمهيدي من مباريات دوري المؤتمر الأوروبي.
للمزيد: https://t.co/nIvqasx90K pic.twitter.com/ankBSh8XUL
— مقاطعة (@Boycott4Pal) July 28, 2022
ووصف عدد من المغردين قرار توبة بـ"البطولي والرجولي" بعد رفضه الذهاب إلى "الكيان الصهيوني"، على حد قولهم.
ورغم أن توبة (24 عاما) لديه الجنسية البلجيكية فإنه اختار تمثيل المنتخب الجزائري حيث تنتمي عائلته.
وانضم توبة إلى الفريق التركي في يونيو/حزيران الماضي قادما من "آر كي سي فالفيك" الهولندي.
الدولي الجزائري أحمد توبة يرفض بقوة الذهاب مع فريقه التركي باشاك شهير لمواجهة نادي مكابي على أراضينا فلسطين المحتلة في إطار مباريات منافسة المؤتمر الأوروبي.
اللاعب تلقى الكثير من السب والشتم من طرف جماهير نادي مكابي عبر حسابه على الأنستغرام
نحن فخورين بك يا احمد توبة ✊🏽❤️🇩🇿 pic.twitter.com/UrlziOhtrV
— ¹¹رائـــد 🇵🇸 (@RA_LFC11) July 28, 2022
الدولي الجزائري 🇩🇿 أحمد توبه يرفض مواجهة فريق من كيان الصوص مع فريقه التركي باشاك شاهير
كل الدعم لك يا غالي 🇩🇿💓💪 pic.twitter.com/5WEJrxX7OL
— Ghanou Annaba (@GhanouAnnaba1) July 27, 2022
موقف مشرّف للمدافع الدولي الجزائري، أحمد توبة، بعد رفضه الذهاب مع فريقه إسطنبول باشاك شهير للكيان المحتل، لمواجهة فريق ماكابي نتانيا في الدور التمهيدي المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي. pic.twitter.com/XJVo5QOaIY
— #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) July 28, 2022
كلنا احمد توبة
لا تخجل يا أحمد فأنت بطل https://t.co/wKRH9wawu4
— زياد ياسر (@fcb1616) July 27, 2022
تصرف رجولي قام به اللاعب الدولي الجزائري #أحمد_توبة برفضه السفر مع ناديه #اسطنبول_باشاكشهير التركي لمواجهة نادي من الكيان الصهيو.ني بالأراضي الفلسطينية المحتلة
#الجزائر_أرض_الرجال#التطبيع_خيانة #فلسطين_قضيتي #الجزائر #فلسطين#الصحراء_الغربية pic.twitter.com/ZuAXauG6kO
— 𝑺𝑶𝒀_𝑩𝑹𝑨𝑯𝑰𝑴 (@MisterCorleonee) July 27, 2022
#أحمد_توبة
نثمن موقفه وهو ليس بجديد على كل جزائري حر نتمنى له المزيد من التألق#الجزائر#التطبيع_خيانة https://t.co/HnkRgU98mk
— نورة (@xJmJmcYtDfZpyMR) July 27, 2022