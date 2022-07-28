دعم عربي و"شتم" إسرائيلي.. اللاعب الجزائري أحمد توبة يرفض السفر إلى تل أبيب

حظي اللاعب الجزائري أحمد توبة بإشادات واسعة بعد رفضه الذهاب إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب مع فريقه إسطنبول باشاك شهير التركي لمواجهة نادي مكابي نتانيا الإسرائيلي، في إياب الدور التمهيدي من مباريات دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وجزائرية أمس الأربعاء أن توبة رفض السفر إلى إسرائيل مساء اليوم الخميس لخوض المباراة، وذلك بعد الحديث عن رفضه المشاركة في لقاء الذهاب أيضا الذي كان في إسطنبول الأسبوع الماضي.

في موقف بطولي اللاعب الجزائري #أحمد_توبة يرفض السفر مع ناديه التركي إلى الكيان الصهيوني لأجراء مقابلة ودية. #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/Q8Qe2T0G7L — ابو لقمان🇩🇿🇵🇸✌️🚨 (@DjahidLokman) July 28, 2022

وكانت مباراة الذهاب في تركيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.

ونال المدافع الجزائري إشادة واسعة من الجمهورين العربي والجزائري اللذين وجها التحية إلى توبة الذي قوبل موقفه بالشتم من جمهور مكابي على حد قول الناشطين العرب الذين عبروا عن فخرهم الكبير بموقفه الذي وصفوه بالرجولي، ودعمهم له تجاه أي حملات إسرائيلية للنيل منه.

أعلن المدافع الدولي الجزائري، أحمد توبة، رفضه التوجه إلى الأراضي المحتلة مع فريقه إسطنبول باشاك شهير التركي، لمواجهة فريق ماكابي نتانيا في الدور التمهيدي من مباريات دوري المؤتمر الأوروبي. للمزيد: https://t.co/nIvqasx90K pic.twitter.com/ankBSh8XUL — مقاطعة (@Boycott4Pal) July 28, 2022

ووصف عدد من المغردين قرار توبة بـ"البطولي والرجولي" بعد رفضه الذهاب إلى "الكيان الصهيوني"، على حد قولهم.

ورغم أن توبة (24 عاما) لديه الجنسية البلجيكية فإنه اختار تمثيل المنتخب الجزائري حيث تنتمي عائلته.

وانضم توبة إلى الفريق التركي في يونيو/حزيران الماضي قادما من "آر كي سي فالفيك" الهولندي.

الدولي الجزائري أحمد توبة يرفض بقوة الذهاب مع فريقه التركي باشاك شهير لمواجهة نادي مكابي على أراضينا فلسطين المحتلة في إطار مباريات منافسة المؤتمر الأوروبي. اللاعب تلقى الكثير من السب والشتم من طرف جماهير نادي مكابي عبر حسابه على الأنستغرام نحن فخورين بك يا احمد توبة ✊🏽❤️🇩🇿 pic.twitter.com/UrlziOhtrV — ¹¹رائـــد 🇵🇸 (@RA_LFC11) July 28, 2022

الدولي الجزائري 🇩🇿 أحمد توبه يرفض مواجهة فريق من كيان الصوص مع فريقه التركي باشاك شاهير

كل الدعم لك يا غالي 🇩🇿💓💪 pic.twitter.com/5WEJrxX7OL — Ghanou Annaba (@GhanouAnnaba1) July 27, 2022

موقف مشرّف للمدافع الدولي الجزائري، أحمد توبة، بعد رفضه الذهاب مع فريقه إسطنبول باشاك شهير للكيان المحتل، لمواجهة فريق ماكابي نتانيا في الدور التمهيدي المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي. pic.twitter.com/XJVo5QOaIY — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) July 28, 2022

كلنا احمد توبة

لا تخجل يا أحمد فأنت بطل https://t.co/wKRH9wawu4 — زياد ياسر (@fcb1616) July 27, 2022