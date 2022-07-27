حظي المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا باستقبال أسطوري مع نادي روما الإيطالي في حفل تقديمه أمس الثلاثاء، وأكد شعبيته الجارفة لدى جماهير العاصمة الإيطالية، وهو ما سمح له بمعادلة رقم قياسي مسجل باسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتباهى نادي روما عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالاستقبال التاريخي من آلاف الجماهير لديبالا، الذي يعول عليه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق نحو منصات التتويج خلال الموسم المقبل.

ونشر فريق العاصمة الإيطالية مقاطع فيديو وصورا من مراسم تقديم ديبالا، الذي تحدث إلى الجماهير مرددا شعار روما وسط تفاعل كبير معه.

وانتقل ديبالا إلى روما قبل أيام في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع يوفنتوس يوم 30 يونيو/حزيران الماضي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى أكثر من فريق قبل أن يقع اختياره على الفريق الذي يقوده مورينيو.

وقال ديبالا (28 عاما) إنه لم يجدد عقده مع يوفنتوس لأنه لم يكن في خطط الفريق، وأبلغ الصحفيين أمس "لم تكن هناك مشكلة مالية مع يوفنتوس. وقعنا عقدا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم طلب النادي الانتظار، وتم إبلاغي في مارس/آذار السابق أنني لست ضمن خطط الفريق للمستقبل. النادي اتخذ قرارا مختلفا بالتشاور مع المدرب".

ونال ديبالا لقب الدوري 5 مرات مع يوفنتوس، بالإضافة إلى كأس إيطاليا في 4 مناسبات منذ انضمامه قادما من باليرمو في 2015.

وأحرز 115 هدفا في 293 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات، لكنه تعرض لعدة إصابات خلال الموسمين الماضيين.

وأضاف ديبالا "اكتسبت خبرة في يوفنتوس، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة (روما) على الفوز وأن أكون إيجابيا خلال الأوقات الصعبة. من المبكر أن نتحدث عن لقب الدوري، في الوقت الحالي هناك عدة أندية تتفوق علينا، ونحن بحاجة للعمل بهدوء وراحة بال".

وكانت صحيفة "كوري ديلو سبورت" الإيطالية قد أكدت أن شعبية ديبالا لدى مشجعي روما جعلته منافسا للنجم كريستيانو رونالدو، إذ سجل نادي روما مبيعات لقمصان النجم الأرجنتيني في أول يوم من انضمامه بالمستوى نفسه الذي سجله يوفنتوس في أول يوم لرونالدو مع الفريق في صيف 2018.

ودفع الإقبال الجماهيري على شراء قمصان ديبالا توقعات بأن ينافس النجم الأرجنتيني على عرش أسطور روما فرانشيسكو توتي صاحب أعلى مبيعات للأقمصة في تاريخ النادي.