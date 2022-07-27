الأهلي المصري يقاطع قناة الأهلي

القاهرة – في بيان يبدو للوهلة الأولى محيرا، أعلن النادي الأهلي المصري مقاطعة القناة الرسمية للنادي، والتوقف عن ظهور لاعبي الأهلي ومسؤوليه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية في كافة الفرق الرياضية على شاشة القناة.

مقاطعة الأهلي للقناة جاءت بعد حذفها مقطع فيديو من منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمدير الكرة سيد عبد الحفيظ، تحدث فيه عن خلافه مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وحسب البيان المنسوب لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، فإن الشركة الحاصلة على حقوق إدارة قناة الأهلي لا تلتزم بسياسة النادي، ولا تنسق مع مسؤوليه، ورفضت بث بعض المواد الفيلمية التي تخص النادي، وحذفت البعض الآخر بالمخالفة للعقد المبرم بين الطرفين.

قرارات حمراء

بيان شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي جاء بعد اجتماع دعا له رئيس النادي محمود الخطيب مع مجلس إدارة الشركة والذي استمر حتى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء وصدر عنه عدد من القرارات، أهمها الرفض القاطع لما تقوم به الشركة الحاصلة على حقوق إدارة قناة الأهلي (المملوكة لشركة إستادات) وعدم التزامها بسياسة النادي والتنسيق مع مسؤوليه، وموقفها غير الواضح بخصوص القضايا المطروحة على الساحة الرياضية والنادي الأهلي طرف فيها، ورفض بث بعض المواد الفيلمية التي تخص النادي، وحذف البعض الآخر الذي لم يلق قبول الإدارة التنفيذية للقناة بالمخالفة للعقد المُبرم.

وقررت الشركة التوقف عن تنظيم ظهور لاعبي الأهلي ومسؤوليه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية في كافة الفرق الرياضية على شاشة القناة إلى حين التزام الشركة المسؤولة عن إدارة القناة ببنود التعاقد، والتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيال تصريحات رئيس نادي الزمالك على قناة ناديه، والتي أساء فيها للعديد من مسؤولي النادي الأهلي، رغم تقديم النادي في السابق العديد من الشكاوى لهذه الجهة وبذات الخصوص ولم يتلق نتائجها حتى الآن.

🚨🚨تعرف علي قرارات شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي اليوم 🦅 pic.twitter.com/RuSvhFXoao — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 26, 2022

الأهلي والمتحدة للإعلام

وتسيطر الشركة المتحدة للإعلام عبر عدد من الشركات المملوكة لها على الإعلام الرياضي في مصر، وتملك حقوق بث البطولات المصرية التي تبثها عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتز" (ONTime Sports)، كما تملك الشركة حقوق بث قناتي الأهلي والزمالك.

وطبقا لبيان الأهلي، فإن الشركة المتحدة حذفت فيديوهات مدير الكرة بالأهلي، في حين تركت التصريحات التي صدرت من رئيس الزمالك المسيئة للأهلي ومسؤوليه على منصات قناة النادي الأبيض.

ويسعى الأهلي، حسب البيان، للحصول على حقوق بث مباريات الفريق الأول بالموسم القادم، والعمل على تسويق هذه الحقوق، مما يعني إمكانية إذاعة مباريات الفريق بعيدا عن قنوات "أون تايم سبورتز" المملوكة للشركة المتحدة.

الجماهير على خط الأزمة

جماهير الأهلي أعلنت دعمها الكامل لناديها في الأزمة الحالية، وتصدّر وسم "قناة الأهلي لا تمثلنا" الأكثر تداولا (ترند) في موقع تويتر في مصر.

وثمنت أغلب الجماهير موقف إدارة النادي في مواجهة ما قالوا إنه ظلم إعلامي يتعرض له الفريق منذ مدة طويلة، وعبروا عن دعمهم الكامل لرئيس النادي محمود الخطيب ومدير الكرة بالفريق الأول سيد عبد الحفيظ.

في المقابل سخرت جماهير نادي الزمالك من الأزمة التي يمر بها منافسها التاريخي بمقاطعة القناة التي تمثله وتحمل شعار ناديه.

شركة إدارة قناة الاهلي هي نفسها شركة إدارة نادي الزمالك

وتقوم بحذف تصريحات سيد عبد الحفيظ وتترك التصريحات والخروج عن النص من مرتضي

الشركة شركة استادات

الاهلي قدم شكوي للمجلس الأعلي للإعلام

ع الدنيا السلام

الشكوي مثلها مثل القضايا التي بالمحاكم

لله الأمر من قبل ومن بعد

😯😯😯 — essam abouelmakarem (@essamabouelmak1) July 27, 2022

كل الدعم للخطيب وسيد عبد الحفيظ #قناه_الاهلي_لا_تمثلنا pic.twitter.com/FGnvemfgfr — Heba Hussein (@HebaHus32812762) July 26, 2022

اتفق مع قرار الإدارة الصحيح والشجاع بمقاطعة #قناة_الأهلي،

القناة يجب أن تدافع عن الكيان بكل ما تملك، وتمثل رأي جماهير النادي وأساطيره بشكل حقيقي، دون مجاملات ومماطلات وخاصة للمنافسين…#الاهلي_فوق_الجميع… — عمر قحطان (@omarqahtan_) July 26, 2022

قناة الاهلي كانت المنبر الاعلامي للاهلي وكانت مصدر الثقة لجمهوره…وبعد تدخل المتحده للاعلام تغيرت سياسة القناة وللاسف ظهر تمردهم علي مجلس الادارة بعمل بيان بدون عمله وعدم اذاعة بيانه واول امس حذف فيديوهات سيد عبد الحفيظ ،جمهور الاهلي يريد قناة تمثله #قناه_الاهلي_لا_تمثلنا — Coach Shreif Aouf 🦅 (@coachshreifaouf) July 26, 2022

النادي الاهلي يقرر عدم التعاقد مع قناة الأهلي وعدم ظهور لاعبي الاهلي على قناة الاهلي .. والله القرار كدا ما هو قلش .. الناس دي بتعمل وتقول حاجات غريبة يا أخي — Mahmoud Zaki (@Mahmoud87696940) July 26, 2022

النادي الاهلي يقاطع قناة النادي الاهلي بعد انتقاد جمهور الاهلي لحين تحسن علاقة قناة الاهلي بالنادي الاهلي pic.twitter.com/TG2Bb1VZ4l — 🏹🇦🇹أبو آدم 🇦🇹🏹 (@zamaleksun) July 27, 2022

النادى الاهلى يقاطع قناة الاهلى pic.twitter.com/7cl3cHXzOE — الليثى سعد زغلول احمد (@Allythy2) July 27, 2022

يذكر أن قناة الأهلي تم إنشاؤها عام 2008 عبر شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وتعاقدت مع شركة "مسك" لإدارة القناة، وانطلق بثها الرسمي في السادس من أغسطس/آب 2008.

وفي عام 2016 اتفقت شركة "بريزنتيشن سبورت" مع الأهلي على إدارة قناة النادي عبر شركة "بريزنتيشن لايف" المملوكة لها بعد فسخ الأخيرة تعاقدها مع شركة "مسك".

وفي عام 2019 أعلنت شركة "إستادات القابضة" استحواذها على نسبة 51% من أسهم شركة "بريزنتيشن لايف" المالكة لحقوق وعلامة قناة النادي الأهلي التجارية، مما يجعلها تتولى إدارة قناة النادي الأهلي.