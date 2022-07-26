محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل رياضي في بريطانيا

انضم النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إلى قائمة المرشحين لجائزة الشخصية الرياضية الأفضل لعام 2022 في بريطانيا.

وأعلنت مؤسسة "إيثنيسيتي أوردز" -اليوم الثلاثاء- قائمة المرشحين لجائزة الشخصية الرياضية الأفضل لعام 2022 في بريطانيا، التي ضمّت 3 من لاعبي كرة القدم و7 من محترفي الرياضات الأخرى.

وضمّت القائمة محمد صلاح، وبوكايو ساكا لاعب أرسنال، ودومينيك كالفيرت لوين لاعب إيفرتون.

واشتملت القائمة أيضا على أسماء العدّاء أليكس يي، والعداءة دينا أشير سميث، والرباعة كارنجيت كاور باينس، وكاترينا جونسون تومسون نجمة السباعي، والعداء مو فرح، والملاكمة ناتاشا جوناس، والدراج نيكولاس دلاميني.

وستُحسم هوية الفائز بالجائزة بناء على تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للمؤسسة، وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.