قطر تحدد الموعد النهائي للتطوع في كأس العالم 2022.. تعرف على طريقة وشروط التقديم

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022)، أن يوم الأحد المقبل 31 يوليو/تموز الجاري سيكون آخر موعد للتقديم للتطوع في البطولة، في حين تُختتم المقابلات مع الأشخاص المتقدمين يوم 13 أغسطس/آب المقبل، والذي يتزامن مع بقاء 100 يوم فقط على انطلاق المونديال.

وقالت اللجنة في بيان رسمي، اليوم الاثنين، إن عدد المتطوعين الذين سيشاركون في دعم الجوانب التشغيلية لمونديال قطر 2022، سيصل إلى 20 ألف متطوع في البطولة التي تقام في الوطن العربي والشرق الأوسط للمرة الأولى في التاريخ، وتنطلق في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وتختتم في 18 ديسمبر/كانون الأول، الموافق للعيد الوطني لدولة قطر.

🚨 باقي أسبوع واحد فقط على إغلاق باب التقديم لبرنامج المتطوعين لمونديال #قطر2022. ⚽️ تقدم بطلبك الآن واحصل على فرصة المشاركة في أضخم حدث رياضي لهذا العام. 🔗 https://t.co/bME0oaIlWZ pic.twitter.com/CS865P66KM — SC News (@roadto2022news) July 24, 2022

وسيشكل المتطوعون عنصرا محوريا وفاعلا في تنظيم فعاليات البطولة داخل ملاعبها الثمانية المشيدة وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية أو خارجها في مناطق المشجعين وأماكن الإقامة، من خلال تسلمهم ما يزيد على 30 دوراً مختلفاً يقدمون من خلالها الدعم لـ 45 جانبا تشغيليا في البطولة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن عن فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج المتطوعين لمونديال قطر 2022، خلال احتفالية خاصة أقيمت في مارس/آذار الماضي في المسرح المكشوف بالحي الثقافي كتارا.

وشهد البرنامج إجراء مقابلات مع الآلاف من المرشحين من أكثر من 170 دولة منذ منتصف مايو/أيار الماضي عند افتتاح مركز المتطوعين في الدوحة، وتولى مهمة تنفيذ المقابلات متطوعون قدموا الدعم لبطولات تم تنظيمها في قطر تحت مظلة الفيفا مثل كأس العالم للأندية 2020 وكأس العرب 2021.

يشهد يوم الأحد 31 يوليو انتهاء موعد التقديم للتطوع في مونديال #قطر2022، وتُختتم المقابلات مع الأشخاص المتقدمين يوم 13 أغسطس، بالتزامن مع بقاء 100 يوم فقط على انطلاق البطولة العالمية. https://t.co/ZMDwFr1mTC — SC News (@roadto2022news) July 25, 2022

وأعرب فيصل المهندي، الذي سبق له التطوع في فعاليات رياضية ويشارك حالياً في دعم عمليات انضمام المتطوعين للبرنامج، عن سعادته بهذا الدور الذي يتيح له المشاركة في بطولة تاريخية تستقطب اهتمام العالم أجمع.

وقال المهندي "يسرني المشاركة ودعم برنامج المتطوعين، الذي سيوحد الشعوب من خلال كرة القدم ويسهم في تعريف المشجعين من أنحاء العالم بدولة قطر. لا شك أن البرنامج سيضع أسسا متينة لإرث تطوعي يدعو للفخر في قطر وكافة أرجاء المنطقة".

وينبغي على الأشخاص المهتمين بالتطوع، التسجيل إلكترونيا، وتعبئة استمارة طلب التسجيل، والمشاركة في تجارب تقييم من خلال لعبة عبر الإنترنت، وحجز موعد للمقابلة.

ويتوجب أن يكون عمر المتطوعين 18 عاماً أو أكثر بحلول الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وعلى المتقدمين إجادة المحادثة باللغة الإنجليزية، والالتزام بما لا يقل عن 10 مناوبات خلال البطولة، كما يتعين على المرشحين ملاحظة أن بعض الأدوار التطوعية ستبدأ قبل الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويعتبر برنامج التطوع لمونديال قطر 2022 الأكبر في تاريخ البلاد، ويهدف إلى توحيد الناس تحت منصة كرة القدم، على الطريق لاستضافة نسخة مبهرة من البطولة العالمية، والاحتفال بالشغف بهذه اللعبة الرائعة وإبراز إنجازات قطر وتسليط الضوء على ثقافتها وتراثها العريق.