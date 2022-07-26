منها تقارب الملاعب وإقامة المنتخبات.. "فيفا" يعدد أهم مميزات كأس العالم 2022 في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) -اليوم الثلاثاء- أن 24 منتخبا من أصل 32 ستشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام في وقت لاحق من العام الجاري؛ ستقيم معسكراتها في نطاق 10 كيلومترات داخل العاصمة القطرية (الدوحة) وحولها.

وذكر "فيفا" أنه بسبب الطبيعة المدمجة المتقاربة للمونديال القطري الذي يفتتح في 21 نوفمبر/تشرين الثاني القادم على ملعب البيت ويختتم بالمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر/كانون الأول على ملعب لوسيل، لن تحتاج المنتخبات أو الجماهير إلى رحلات طيران داخلية للتوجه للمباريات.

وقال كبير مسؤولي البطولات والفعاليات في الاتحاد الدولي لكرة القدم كولين سميث "سيكون لدى اللاعبين مزيد من الوقت للتدرب والراحة خلال البطولة، كما سيكون بإمكانهم تجربة الإثارة التي ستطغى على البلاد بسبب التقارب، بخاصة أن اللاعبين والجماهير المتحمسة من كل الدول الـ32 سيتجمعون في منطقة واحدة".

ومن بين المنتخبات التي توجد معسكراتها في أماكن أبعد قليلا: المنتخب الألماني، والبلجيكي، والسعودي.

وذكر "فيفا" أيضا أنه واللجنة المحلية المنظمة ينفذون "عناية غير مسبوقة لحماية حقوق العمال ورفاهيتهم في مجموع 159 فندقا، بما في ذلك تلك التي ستستضيف المنتخبات"، وذلك بالتعاون مع النقابات العمالية، والمراقبين المستقلين، ومنظمة العمل الدولية.

وتشكل بطولة كأس العالم في قطر واحدة من البطولات الفارقة الفريدة من نوعها في تاريخ المونديال، إذ تعدّ أول نسخة من البطولة ستقام مبارياتها على 8 ملاعب متقاربة من بعضها على نحو يمكّن الجمهور ووسائل الإعلام من متابعة أكثر من مباراة من داخل الملعب في يوم واحد.

كذلك سهّلت قطر وسائل التنقل إلى الملاعب، ونوّعتها في ظل وجود محطات لخط مترو "الريل" بالقرب من معظم الملاعب التي صُمّمت وفقا للمعايير العالمية.