شاهد.. مدافع أيرلندي يبتكر مراوغة جديدة بالعنق

ابتكر مدافع فريق وولفرهامبتون الأيرلندي ناثان كولينز مراوغة ذكية بعنقه، خدع بها مهاجم الفريق المنافس، في إحدى مباريات فريقه الودية استعدادا للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المقررة انطلاقته الأسبوع المقبل.

ونشر وولفرهامبتون على صفحته الرسمية بموقع تويتر، أول أمس الأحد، مقطع فيديو للمراوغة التي فاجأ مدافعه بها المهاجم المنافس، معلقا عليه "لا نمانع في ذلك يا ناثان".

وأوهم كولينز (21 عاما) مهاجم الفريق الخصم بنيّته في إعادة كرة عرضية في الهواء إلى حارس مرمى فريقه، إلا أنه موّه برأسه وسيطر على الكرة باستخدام رقبته من الخلف بثقة وهدوء شديدين ليتجاوز المهاجم ويعيد الكرة لحارس مرماه.

We don't mind it, Nathan! 😅 pic.twitter.com/Kp72BePVs7

وتفاعلت حسابات رياضية ومغردون مع اللقطة الخادعة من المدافع الشاب، وأبدوا إعجابهم باللمسة المختلفة من كولينز، وتفكيره الإبداعي في خط الدفاع.

وعلق أحد الصحفيين الرياضيين على اللقطة قائلا "لقد اخترع ناثان كولينز الالتفاف برأس كرويف"، في حين عدّها آخر لمسة مميزة جدا من قلب الدفاع الأيرلندي.

Nathan Collins is built different 👀 pic.twitter.com/LEkcs4dkO3

Nathan Collins has just invented the headed Cruyff turn https://t.co/sbq8T2M3kX

Been here 2 weeks and the skills start coming out. Cultured players sharing culture. https://t.co/Qp3Jti8AiP

— Joe Stanley-Hill (@JoeJose84) July 24, 2022