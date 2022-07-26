شاهد.. مدافع أيرلندي يبتكر مراوغة جديدة بالعنق

ابتكر مدافع فريق وولفرهامبتون الأيرلندي ناثان كولينز مراوغة ذكية بعنقه، خدع بها مهاجم الفريق المنافس، في إحدى مباريات فريقه الودية استعدادا للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المقررة انطلاقته الأسبوع المقبل.

ونشر وولفرهامبتون على صفحته الرسمية بموقع تويتر، أول أمس الأحد، مقطع فيديو للمراوغة التي فاجأ مدافعه بها المهاجم المنافس، معلقا عليه "لا نمانع في ذلك يا ناثان".

وأوهم كولينز (21 عاما) مهاجم الفريق الخصم بنيّته في إعادة كرة عرضية في الهواء إلى حارس مرمى فريقه، إلا أنه موّه برأسه وسيطر على الكرة باستخدام رقبته من الخلف بثقة وهدوء شديدين ليتجاوز المهاجم ويعيد الكرة لحارس مرماه.

وتفاعلت حسابات رياضية ومغردون مع اللقطة الخادعة من المدافع الشاب، وأبدوا إعجابهم باللمسة المختلفة من كولينز، وتفكيره الإبداعي في خط الدفاع.

وعلق أحد الصحفيين الرياضيين على اللقطة قائلا "لقد اخترع ناثان كولينز الالتفاف برأس كرويف"، في حين عدّها آخر لمسة مميزة جدا من قلب الدفاع الأيرلندي.

Nathan Collins is built different 👀pic.twitter.com/LEkcs4dkO3 — Balls.ie (@ballsdotie) July 24, 2022

El arte de gambetear defensivamente. Impecable. El autor es Nathan Collins, de Wolves.pic.twitter.com/oUpP9f18TN — VarskySports (@VarskySports) July 25, 2022

Nathan Collins has just invented the headed Cruyff turn https://t.co/sbq8T2M3kX — Mark McCadden (@markmccadden) July 24, 2022