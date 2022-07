رونالدو يعود إلى ملعب تدريب مانشستر يونايتد.. ما أسباب رغبته في الرحيل؟ ولماذا ترفضه الأندية؟

عاد الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي صباح اليوم الثلاثاء مع وكيل أعماله خورخي مينديز، لكن مستقبله في أولد ترافورد ما زال غامضا.

ولم يشارك رونالدو بعد في تدريبات مانشستر، وغاب عن جولة الفريق في تايلاند وأستراليا، وتردد أنه أجرى محادثات أخيرا مع المدرب الجديد إيريك تين هاغ.

ولم يكشف مانشستر أي مستجدات بشأن الوضع الحالي لرونالدو في النادي عقب قدومه إلى ملعب الفريق مع مينديز الذي التقطته الصور يركب في سيارة رونالدو إلى جواره.

Cristiano Ronaldo has arrived back at Man United's training ground this morning 👀 pic.twitter.com/gF4kTL0XC2

وقال المدرب المغربي يوسف الدهبي، صديق أحد المقربين من رونالدو، للجزيرة نت، إن النجم البرتغالي لا يريد الاستمرار مع مانشستر يونايتد بسبب عدم تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا، إذ يشعر بأن بطولة الدوري الأوروبي لا تليق بمكانته الكروية بوصفه أفضل لاعب في العالم 5 مرات وهداف العالم.

وأضاف الدهبي أن تعثر انضمام رونالدو لأي فريق من الفرق التي ستشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل يعود لراتبه الضخم الذي لن يقلّ بأي حال عن 30 مليون يورو سنويا كما كان يتقاضى في يوفنتوس الإيطالي.

🗣️ "I don't want to be here fighting to be in 6th, 7th or 5th place…" 🔙#MUFC's Cristiano Ronaldo speaking back in January…👀🔴 pic.twitter.com/PjQX9LEFFK

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 26, 2022