رونالدو يعود إلى ملعب تدريب مانشستر يونايتد.. ما أسباب رغبته في الرحيل؟ ولماذا ترفضه الأندية؟

عاد الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي صباح اليوم الثلاثاء مع وكيل أعماله خورخي مينديز، لكن مستقبله في أولد ترافورد ما زال غامضا.

ولم يشارك رونالدو بعد في تدريبات مانشستر، وغاب عن جولة الفريق في تايلاند وأستراليا، وتردد أنه أجرى محادثات أخيرا مع المدرب الجديد إيريك تين هاغ.

ولم يكشف مانشستر أي مستجدات بشأن الوضع الحالي لرونالدو في النادي عقب قدومه إلى ملعب الفريق مع مينديز الذي التقطته الصور يركب في سيارة رونالدو إلى جواره.

Cristiano Ronaldo has arrived back at Man United's training ground this morning 👀 pic.twitter.com/gF4kTL0XC2 — ESPN FC (@ESPNFC) July 26, 2022

ما أسباب رغبته بالرحيل؟ ولماذا ترفضه الأندية؟

وقال المدرب المغربي يوسف الدهبي، صديق أحد المقربين من رونالدو، للجزيرة نت، إن النجم البرتغالي لا يريد الاستمرار مع مانشستر يونايتد بسبب عدم تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا، إذ يشعر بأن بطولة الدوري الأوروبي لا تليق بمكانته الكروية بوصفه أفضل لاعب في العالم 5 مرات وهداف العالم.

وأضاف الدهبي أن تعثر انضمام رونالدو لأي فريق من الفرق التي ستشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل يعود لراتبه الضخم الذي لن يقلّ بأي حال عن 30 مليون يورو سنويا كما كان يتقاضى في يوفنتوس الإيطالي.

🗣️ "I don't want to be here fighting to be in 6th, 7th or 5th place…" 🔙#MUFC's Cristiano Ronaldo speaking back in January…👀🔴 pic.twitter.com/PjQX9LEFFK — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 26, 2022

وأوضح الدهبي أن رونالدو أمامه خياران لا ثالث لهما، الأول أن يتنازل عن جزء كبير من راتبه السنوي للانضمام إلى فريق يلعب بدوري الأبطال، أو الاستمرار مع مانشستر يونايتد وهو الخيار الذي سيضطر إليه في النهاية حتى لا يهين تاريخه الكبير.

وأشار إلى أن شخصية رونالدو تتميز بالإصرار على تحقيق أهدافه فهو يتدرب جيدا ويحافظ على صحته العامة، لكن هذا الهدف قد يخيّب آماله للاعتبارات السابقة التي يضاف إليها أنه يرفض أن يجلس احتياطيا كما أنه يشكل سطوة في أي فريق يلعب فيه، وهذه خطوط حمر لمعظم المدربين بخاصة الكبار منهم.

Cristiano Ronaldo arriving at Carrington with his agent, Jorge Mendes. 🔴⤵️pic.twitter.com/SLM2dX92bi — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 26, 2022

وكان السير أليكس فيرجسون المدرب الأسطورة السابق لمانشستر حاضرا في ملعب التدريبات في وقت سابق اليوم الثلاثاء، علما بأنه لعب دورا محوريا في عودة رونالدو إلى أولد ترافورد العام الماضي.

وينطلق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أقل من أسبوعين، ويستهل مانشستر مشواره بملاقاة ضيفه برايتون في السابع من أغسطس/آب المقبل.