كرة قدم

"لا نحبك ولن نحبك أبدا".. مشجعو أتلتيكو مدريد يطلقون حملة ضد التعاقد مع رونالدو

Manchester United v Atletico Madrid: Round Of Sixteen Leg Two - UEFA Champions League
رونالدو يسقط بين 3 من لاعبي أتلتيكو في مواجهة الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا (غيتي)
25/7/2022-|آخر تحديث: 25/7/202207:06 PM (مكة المكرمة)

أطلق مشجعو فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم وسما على موقع تويتر يدعو إلى رفض فكرة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خاصة بعد خروج بعض الأخبار التي تحدثت عن إمكانية انضمامه إلى الفريق.

وانتشر خلال اليومين الماضيين وسم "ContraCR7#" –الذي يعني "نحن ضد رونالدو"- بين جماهير أتلتيكو مدريد التي تفاعلت معه، معبرة عن عدم رغبتها في تعاقد الفريق مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إذا صحّت الأخبار المتداولة بشأن انتقال رونالدو إلى أتلتيكو.

وتحدثت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية عن الوسم المنتشر بين مشجعي فريق أتلتيكو مدريد فور انتشار "شائعات" احتمال انتقال قائد المنتخب البرتغالي إلى الفريق.

وجاءت معظم تفاعلات الجماهير إما رافضة لانضمام رونالدو إلى فريقها أو ساخرة من بحثه عن ناد يتعاقد معه من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، خاصة أن فريقه الحالي مانشستر يونايتد لن يشارك في البطولة الأوروبية العريقة.

وفي أحد التعليقات المتفاعلة على الوسم كتبت مغردة "نحن لا نحبك ولن نحبك أبدا، أفضّل خسارة ألف بطل بدلا من ضمك إلى فريقي يا كريستيانو".

وشارك آخرون بعض أفعال وحركات رونالدو السابقة تجاه جماهير أتلتيكو مدريد عندما كان يواجه فريقها ويسجل فيه الأهداف، سواء وهو لاعب لريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي.

ويعتبر نادي أتلتيكو مدريد من أكثر الأندية الإسبانية التي سجل رونالدو فيها أهدافا كثيرة، منها ثلاثية "هاتريك" عندما كان لاعبا في صفوف يوفنتوس، وهاتريك آخر مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وثلاثية أخرى في الدوري الإسباني.

 

المصدر : وكالة سند