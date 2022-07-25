"لا نحبك ولن نحبك أبدا".. مشجعو أتلتيكو مدريد يطلقون حملة ضد التعاقد مع رونالدو

أطلق مشجعو فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم وسما على موقع تويتر يدعو إلى رفض فكرة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خاصة بعد خروج بعض الأخبار التي تحدثت عن إمكانية انضمامه إلى الفريق.

وانتشر خلال اليومين الماضيين وسم "ContraCR7#" –الذي يعني "نحن ضد رونالدو"- بين جماهير أتلتيكو مدريد التي تفاعلت معه، معبرة عن عدم رغبتها في تعاقد الفريق مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إذا صحّت الأخبار المتداولة بشأن انتقال رونالدو إلى أتلتيكو.

❌💥La afición colchonera no quiere a Cristiano. El hastag #ContraCR7 ya es tendencia en Twitterhttps://t.co/aebgmYYw3Y — Diario AS (@diarioas) July 24, 2022

وتحدثت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية عن الوسم المنتشر بين مشجعي فريق أتلتيكو مدريد فور انتشار "شائعات" احتمال انتقال قائد المنتخب البرتغالي إلى الفريق.

وجاءت معظم تفاعلات الجماهير إما رافضة لانضمام رونالدو إلى فريقها أو ساخرة من بحثه عن ناد يتعاقد معه من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، خاصة أن فريقه الحالي مانشستر يونايتد لن يشارك في البطولة الأوروبية العريقة.

وفي أحد التعليقات المتفاعلة على الوسم كتبت مغردة "نحن لا نحبك ولن نحبك أبدا، أفضّل خسارة ألف بطل بدلا من ضمك إلى فريقي يا كريستيانو".

وشارك آخرون بعض أفعال وحركات رونالدو السابقة تجاه جماهير أتلتيكو مدريد عندما كان يواجه فريقها ويسجل فيه الأهداف، سواء وهو لاعب لريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي.

ويعتبر نادي أتلتيكو مدريد من أكثر الأندية الإسبانية التي سجل رونالدو فيها أهدافا كثيرة، منها ثلاثية "هاتريك" عندما كان لاعبا في صفوف يوفنتوس، وهاتريك آخر مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وثلاثية أخرى في الدوري الإسباني.

والله ماتوقعته بس يستاهل هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه#ContraCR7 — محمد الزامل (@albwrkyany) July 24, 2022

No te queremos aquí! #ContraCR7 — La Perla de Montijo (@Betomartin74) July 24, 2022

#ContraCR7 le falta el respeto a nuestro club y nunca muestra ningún respeto. Él no pertenece entre nosotros. @atletienglish — News⚡️ (@Trizzzy_T) July 24, 2022

No te queremos ni nunca te vamos a querer. Prefiero perder mil Champions que tenerte en mi equipo, Cristiano. #ContraCR7 — Gabrielle (@Gabrielle8114) July 24, 2022