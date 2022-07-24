هالاند يسجل هدفه الأول مع مانشستر سيتي بعد 12 دقيقة فقط‭ ‬أمام بايرن ميونخ

احتاج إرلينغ هالاند إلى 12 دقيقة فقط ليحرز هدفه الأول بقميص مانشستر سيتي ويقوده للفوز 1-صفر على بايرن ميونخ، في مباراة ودية تأثرت بسوء الأحوال الجوية في ويسكونسن بالولايات المتحدة مساء أمس السبت (بالتوقيت المحلي في ويسكونسن).

وحوّل المهاجم النرويجي، المنضم من بروسيا دورتموند في صفقة ضخمة، تمريرة جاك جريليش العرضية إلى الشباك قرب المرمى.

وبعد هدف هالاند، توقفت المباراة بسبب الأمطار والعواصف في ملعب "لامبو فيلد" مع إخلاء المدرجات، مما عكر صفو نحو 80 ألف مشجع، خاصة بعد تأخر انطلاق اللقاء لمدة ربع ساعة.

وتقلص زمن اللقاء 10 دقائق بعد استئناف اللعب عقب توقف استمر 45 دقيقة، لكن من دون تغيير في نتيجة المواجهة بين بطلي إنجلترا وألمانيا.